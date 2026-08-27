Accord imminent entre le PSG et Liverpool pour Bradley Barcola, un transfert à plus de 140 millions d’euros

Liverpool et le PSG se rapprochent d'un accord pour le transfert de Bradley Barcola, évalué à plus de 140 millions d'euros. Le joueur, déterminé à rejoindre la Premier League, devrait signer un contrat de cinq ans. Cette opération marquerait une plus-value significative pour le PSG, qui l'avait recruté pour environ 50 millions d'euros.

Le feuilleton Bradley Barcola touche à sa fin. Liverpool et le Paris Saint-Germain sont désormais tout proches de conclure le transfert de l’international français. Les négociations menées depuis plusieurs semaines ont considérablement avancé et un accord peut désormais être trouvé à tout moment. L’opération devrait dépasser les 140 millions d’euros en incluant les bonus, ce qui ferait de l’ailier de 23 ans l’un des joueurs français les plus chers de l’histoire. Barcola s’engagerait pour cinq saisons avec Liverpool.

Liverpool et le PSG au bord de l’accord

Les positions des deux clubs se sont progressivement rapprochées. Le PSG avait initialement fixé des exigences particulièrement élevées pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Liverpool, déterminé à recruter l’ancien Lyonnais, a multiplié les discussions afin de parvenir à une formule acceptable pour Paris. Une première proposition avait été repoussée et le club anglais a ensuite préparé une offensive beaucoup plus importante. Les discussions portent désormais sur une opération dépassant 140 millions d’euros, bonus compris. Le dossier a connu une accélération décisive ces dernières heures. Les négociations concernent notamment la répartition entre le montant fixe et les différents bonus. À ce stade, le transfert n’est pas encore officiellement signé, mais les deux clubs se trouvent désormais suffisamment proches pour qu’un accord puisse être conclu très rapidement.

Un contrat de cinq ans attend Barcola

Liverpool a également avancé avec Bradley Barcola sur les conditions de son arrivée en Angleterre. L’attaquant français doit signer un contrat de cinq ans avec les Reds si l’accord définitif entre les clubs est finalisé. Le joueur a fait de Liverpool sa destination privilégiée et sa volonté de rejoindre la Premier League a pesé dans l’évolution des négociations. À 23 ans, Barcola s’apprête ainsi à franchir une nouvelle étape considérable dans sa carrière. Arrivé au PSG en 2023 en provenance de l’Olympique lyonnais, l’international français s’est progressivement installé parmi les joueurs offensifs importants du club parisien. Sa vitesse, sa capacité à éliminer et sa polyvalence sur les côtés ont convaincu Liverpool d’engager une somme exceptionnelle pour le recruter.

Le PSG avait longtemps placé la barre très haut

Paris n’avait pourtant aucune intention de céder facilement son attaquant. Au début des négociations, des montants allant jusqu’à 160 ou 170 millions d’euros avaient été évoqués pour ouvrir réellement la porte à un départ. Liverpool avait d’abord présenté une offre très éloignée de ces exigences, immédiatement refusée. Les discussions n’ont cependant jamais été interrompues. Le PSG a progressivement assoupli sa position tandis que Liverpool augmentait son offre. Ces derniers jours, la zone des 140 millions d’euros était devenue le point autour duquel les deux directions pouvaient envisager un accord. Les bonus doivent permettre de faire dépasser ce seuil à l’opération finale.

Barcola avait choisi Liverpool

La volonté du joueur a également clarifié la situation. Barcola souhaite rejoindre Liverpool et le PSG a accepté le principe de son départ à condition d’obtenir le montant réclamé. L’ailier français n’a d’ailleurs pas été utilisé lors des dernières échéances parisiennes alors que son avenir se négociait. Liverpool veut de son côté renforcer considérablement ses ailes et considère Barcola comme une recrue capable de devenir immédiatement un élément important de son attaque. Les Reds ont donc décidé d’aller très loin financièrement pour convaincre le PSG.

Un transfert parmi les plus importants de l’été

Si l’opération est définitivement conclue aux conditions actuellement négociées, Bradley Barcola quittera Paris trois ans après son arrivée dans la capitale. Le PSG avait déboursé environ 50 millions d’euros, bonus compris, pour le recruter à Lyon en 2023. Une vente dépassant 140 millions d’euros représenterait donc une plus-value considérable. Pour Liverpool, l’investissement placerait immédiatement Barcola parmi les recrues les plus coûteuses de l’histoire du club. Après plusieurs semaines de négociations et différentes offres, le dossier est désormais entré dans sa dernière ligne droite. Sauf retournement de situation, Bradley Barcola se dirige vers Liverpool pour cinq saisons et le PSG s’apprête à réaliser l’une des plus grosses ventes de son histoire.