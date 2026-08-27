Présidentielle 2027 : Xavier Bertrand annonce sa candidature et refuse toute primaire

Xavier Bertrand annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, lors de l'Université de rentrée du Medef. Il refuse l'idée d'une primaire, jugeant nécessaire d'éviter les erreurs du passé. Sa décision ajoute de la complexité à la compétition à droite, alors que d'autres candidats envisagent toujours un rassemblement.

Xavier Bertrand sera candidat à l’élection présidentielle de 2027. Le président de la région Hauts-de-France a officialisé sa décision ce jeudi 27 août lors de l’Université de rentrée du Medef, où plusieurs prétendants à l’Élysée sont réunis pour débattre.

Interrogé directement sur ses intentions, l’ancien ministre a répondu sans détour : « Je le serai ». Xavier Bertrand rejoint ainsi une liste déjà fournie de candidats issus de la droite et du centre, aux côtés notamment d’Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau.

« On ne va pas faire les mêmes erreurs à chaque fois »

Xavier Bertrand a également fermé la porte à l’organisation d’une primaire pour départager les différents candidats de son camp. « On ne va pas faire les mêmes erreurs à chaque fois », a-t-il lancé, en référence notamment à la primaire des Républicains de 2021 qu’il avait perdue face à Valérie Pécresse.

Cette nouvelle candidature complique encore davantage l’équation à droite et au centre, alors que Gabriel Attal s’est dit favorable à l’idée d’une primaire et qu’Édouard Philippe estime qu’un rassemblement devra intervenir entre novembre et février. Xavier Bertrand entend, lui, aller directement devant les électeurs.