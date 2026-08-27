Présidentielle 2027 : Xavier Bertrand annonce sa candidature et refuse toute primaire

Xavier Bertrand sera candidat à l’élection présidentielle de 2027. Le président de la région Hauts-de-France a officialisé sa décision ce jeudi 27 août lors de l’Université de rentrée du Medef, où plusieurs prétendants à l’Élysée sont réunis pour débattre.
Interrogé directement sur ses intentions, l’ancien ministre a répondu sans détour : « Je le serai ». Xavier Bertrand rejoint ainsi une liste déjà fournie de candidats issus de la droite et du centre, aux côtés notamment d’Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau.
« On ne va pas faire les mêmes erreurs à chaque fois »
Xavier Bertrand a également fermé la porte à l’organisation d’une primaire pour départager les différents candidats de son camp. « On ne va pas faire les mêmes erreurs à chaque fois », a-t-il lancé, en référence notamment à la primaire des Républicains de 2021 qu’il avait perdue face à Valérie Pécresse.
Cette nouvelle candidature complique encore davantage l’équation à droite et au centre, alors que Gabriel Attal s’est dit favorable à l’idée d’une primaire et qu’Édouard Philippe estime qu’un rassemblement devra intervenir entre novembre et février. Xavier Bertrand entend, lui, aller directement devant les électeurs.
Communauté
Commentaires
Écrire un commentaire
Soyez le premier à commenter cet article.