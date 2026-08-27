Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut réduire à 12 mois l’indemnisation chômage des moins de 50 ans

Édouard Philippe, candidat à la présidentielle de 2027, propose de limiter l'indemnisation chômage à douze mois pour les moins de 50 ans afin de favoriser le retour à l'emploi. Il souhaite également réformer les règles sur les arrêts maladie et défendre le maintien du pacte Dutreil pour soutenir la transmission d'entreprises.

Édouard Philippe veut durcir les règles de l’assurance chômage. Le candidat Horizons à la présidentielle de 2027 propose de limiter à douze mois la durée maximale d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi de moins de 50 ans, contre dix-huit mois actuellement pour les moins de 55 ans.

« Sur l’assurance chômage, ma direction, c’est de faire comme l’Allemagne. Douze mois d’indemnisation maximum pour les moins de 50 ans », a déclaré l’ancien Premier ministre dans un entretien à l’AFP, avant son intervention ce jeudi devant l’Université de rentrée du Medef. Cette proposition s’inscrit dans une ligne économique visant à renforcer les incitations au retour à l’emploi.

« Mettre fin à l’open bar des arrêts de travail »

Édouard Philippe veut également revoir le régime des arrêts maladie. Dénonçant une hausse de près de 40 % de leur coût entre 2019 et 2025, il souhaite renforcer les jours de carence pour les arrêts courts. Le candidat évoque notamment la possibilité que le premier, voire les deux premiers jours d’un arrêt ponctuel ne soient pas indemnisés. Il propose aussi d’instaurer une période minimale de trois à six mois entre un arrêt maladie et une rupture conventionnelle afin de lutter contre ce qu’il qualifie de « chantage à l’arrêt maladie ».

Le maire du Havre entend parallèlement rassurer les chefs d’entreprise sur la transmission des sociétés familiales. Il défend le maintien du pacte Dutreil, qu’il juge essentiel pour donner de la visibilité aux entrepreneurs à l’approche d’une importante vague de transmissions d’entreprises.

Enfin, Édouard Philippe se dit en « désaccord frontal » avec les propositions visant à alourdir fortement la fiscalité des successions, notamment celles défendues par Jean-Luc Mélenchon. À huit mois de la présidentielle, le candidat Horizons précise ainsi progressivement une ligne économique libérale, centrée sur le travail, la maîtrise des dépenses sociales et la défense des entreprises.