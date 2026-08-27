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C’était un 27 août : l’assassinat de Lord Mountbatten par l’IRA

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

C'était un 27 août : l'assassinat de Lord Mountbatten par l'IRA
C'était un 27 août : l'assassinat de Lord Mountbatten par l'IRA

Le 27 août 1979, des terroristes de l’Armée républicaine irlandaise font exploser le bateau de pêche à bord duquel Lord Louis Mountbatten, ancien vice-roi des Indes britanniques et proche parent de la reine Elizabeth II, passe ses vacances au large du port irlandais de Mullaghmore.

Une cible choisie pour son lien avec la Couronne

Arrière-petit-fils de la reine Victoria et oncle maternel du duc Philip d’Édimbourg, Lord Mountbatten incarne aux yeux de l’IRA la grandeur de la monarchie britannique qu’elle combat. Âgé de 79 ans, il est tué sur le coup lorsque la bombe placée à bord de son bateau, le Shadow V, explose ce matin-là. Trois autres personnes périssent également dans l’attentat : son petit-fils Nicolas, âgé de 14 ans, le jeune Paul Maxwell, 15 ans, ainsi que Lady Brabourne, grand-mère de Nicolas, tandis que trois autres membres de la famille sont grièvement blessés.

Le même jour, l’IRA frappe une seconde fois à Warrenpoint, en Irlande du Nord, tuant dix-huit soldats britanniques dans une double embuscade, faisant de cette journée l’une des plus sanglantes du conflit nord-irlandais.

Un tournant dans la lutte contre le terrorisme britannique

Cet assassinat marque le premier coup porté directement contre la famille royale britannique par l’IRA au cours de sa longue campagne visant à chasser le Royaume-Uni d’Irlande du Nord. L’onde de choc provoquée par cette double attaque contribue à durcir la position du gouvernement de Margaret Thatcher face à l’organisation paramilitaire.

Thomas McMahon, membre expérimenté de l’IRA formé au maniement des explosifs, est arrêté puis condamné pour avoir posé la bombe à l’origine de l’attentat. Condamné à la prison à vie, il sera finalement libéré en 1998 dans le cadre de l’accord de paix du Vendredi saint qui mettra fin au conflit nord-irlandais.

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