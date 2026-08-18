Une ville turque revendique le berceau de l’Odyssée

À Bornova, en Turquie, des chercheurs affirment qu'Homère aurait écrit l'Iliade et l'Odyssée dans une grotte locale, attirant l'attention grâce au succès récent d'un film. La municipalité projette d'aménager ce site historique, soulignant l'importance de l'héritage homérique pour la région et le monde entier.

À Bornova, dans la province turque d’Izmir, chercheurs et élus locaux affirment qu’Homère aurait composé l’Iliade et l’Odyssée dans une grotte surplombant les collines d’oliviers de la région, espérant profiter du regain d’intérêt suscité par le film de Christopher Nolan.

Ce lieu a toujours été appelé la vallée d’Homère par les habitants, raconte le chercheur Altan Altin, auteur d’un livre récent sur le sujet, rappelant que des voyageurs du monde entier venaient autrefois visiter cette grotte où le poète aurait composé ses vers. Selon lui, un bas-relief antique déjà connu reproduirait avec une étonnante précision la géographie du lieu, un détail resté inaperçu jusqu’à récemment.

L’archéologue Mehmet Akif Erdem souligne que des pièces de monnaie retrouvées lors de fouilles, ornées de la figure d’Homère, montrent que les habitants de l’ancienne Smyrne considéraient déjà le poète comme l’un des leurs, une hypothèse renforcée par le fait que l’Iliade et l’Odyssée ont été rédigées en dialectes ionien et éolien.

Un débat antique toujours vivace aujourd’hui

Dès le IIe siècle, le géographe grec Pausanias évoquait déjà le fleuve Mélès et sa source, où l’on disait qu’Homère avait composé ses poèmes, alimentant un débat qui perdure sur le lieu exact de naissance du poète, situé au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. D’autres localités, dont l’île grecque de Chios, revendiquent également cette origine, mais l’ancienne Smyrne et son arrière-pays restent parmi les sites les plus étroitement associés à Homère.

La municipalité de Bornova a déjà érigé une statue d’Hector dans un parc central et prévoit d’aménager la grotte pour l’ouvrir aux visiteurs, le maire Ömer Eski affirmant que préserver l’héritage d’Homère est un devoir envers l’humanité.