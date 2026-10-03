Le champion du monde Jimmy Gressier charge les lycéens: «Je ne comprends pas qu’on manifeste parce qu’une journée de 8h à 18h serait devenue insupportable»

Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres, critique le mouvement lycéen et son opposition à des journées scolaires jugées trop longues. Il dénonce des violences et dégradations sur les véhicules de secours, appelant à un respect des valeurs et à la responsabilité. Gressier défend l'importance du travail et de l'effort.

Jimmy Gressier prend position sur le mouvement lycéen. Le champion du monde du 10 000 mètres critique ouvertement les blocages et dit ne pas comprendre que des élèves manifestent notamment contre des journées jugées trop longues. Il condamne également les violences et les dégradations commises lors de certaines mobilisations, en particulier celles visant les pompiers.

La contestation touche depuis plusieurs jours de nombreux établissements en France. Vendredi, 735 lycées étaient encore perturbés, selon le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray. La mobilisation doit se poursuivre mardi 6 octobre, plusieurs syndicats de l’Éducation nationale appelant les personnels à soutenir le mouvement, y compris par la grève.⁠

« Je ne comprends pas qu’on manifeste parce qu’une journée de 8h à 18h serait devenue insupportable »

Jimmy Gressier assume son désaccord avec une partie des arguments avancés par les lycéens mobilisés. « Je vais être clair : non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu’on manifeste parce qu’une journée de 8h à 18h serait devenue insupportable », écrit l’athlète français.

Les revendications du mouvement ne se limitent toutefois pas à l’amplitude des journées. Les lycéens mobilisés réclament notamment de meilleures conditions d’étude, davantage de moyens dans les établissements, le remplacement des enseignants absents ou encore des améliorations concernant l’orientation et certains bâtiments scolaires.

Les violences et les attaques contre les pompiers dans son viseur

Le champion du monde s’attarde surtout sur les violences qui ont accompagné certains blocages. Plusieurs établissements ont été le théâtre de graves incidents, avec des centaines d’interpellations et des membres de la communauté éducative blessés.⁠

Jimmy Gressier dénonce particulièrement les dégradations et incendies de véhicules de secours : « Et je ne comprends encore moins qu’on en arrive à casser, dégrader et incendier des camions de pompiers. Des camions qui ne sont pas là pour réprimer. Pas là pour juger. Ils sont là pour sauver des vies. »

L’athlète poursuit en opposant l’engagement des secours aux actes de violence commis lors de certaines mobilisations : « D’un côté, des hommes donnent leur vie pour servir. De l’autre, certains détruisent les moyens qui servent à protéger et secourir. À quel moment avons-nous perdu le sens de l’effort, du respect et des responsabilités ? »

« Le travail n’est pas une injustice »

Jimmy Gressier développe ensuite le fond de son message en défendant la valeur du travail et de l’effort. « Le travail n’est pas une injustice. L’effort n’est pas une oppression. Et la violence ne sera jamais une revendication. »

Il insiste également sur les attaques visant les véhicules de secours : « Le plus absurde reste peut-être de brûler aujourd’hui le camion que l’on appellera demain pour venir vous sauver. »

Son message distingue ainsi deux sujets : son désaccord avec certaines revendications exprimées par les lycéens et sa condamnation des violences commises lors de certains blocages. Tous les participants au mouvement ne sont évidemment pas impliqués dans ces dégradations.

Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres

À 28 ans, Jimmy Gressier est devenu l’une des principales figures de l’athlétisme français. À Tokyo, il a décroché le titre mondial du 10 000 mètres au terme d’un spectaculaire sprint final⁠, avant de remporter quelques jours plus tard la médaille de bronze sur 5 000 mètres.⁠

Avec cette prise de position, le champion du monde intervient directement dans le débat suscité par le mouvement lycéen. Il conclut son message par un appel à la responsabilité : « Il y a des images qui interrogent profondément sur les valeurs que nous transmettons. Il faut que ça change. »