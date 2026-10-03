POLITIQUE

Lycées : après une journée moins perturbée, les syndicats enseignants appellent à la grève mardi

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Lycées : après une journée moins perturbée, les syndicats enseignants appellent à la grève mardi
Lycées : après une journée moins perturbée, les syndicats enseignants appellent à la grève mardi

La mobilisation dans les lycées se poursuivra la semaine prochaine. Alors que 735 établissements ont été perturbés vendredi 2 octobre, soit environ 30 % de moins que la veille selon Édouard Geffray, six organisations syndicales de l’Éducation nationale appellent désormais les personnels à soutenir le mouvement mardi 6 octobre, « y compris par la grève ».

La FSU, l’UNSA Éducation, la FNEC FP-FO, la CFDT Éducation Formation Recherche Publiques, la CGT Éduc’action et SUD Éducation considèrent que les revendications des lycéens sur les conditions d’étude, les moyens, les bâtiments scolaires, les enseignants non remplacés ou encore les inégalités doivent obtenir une réponse du gouvernement.

Les personnels appelés à rejoindre la mobilisation

L’intersyndicale critique également les interventions policières autour de certains établissements, tout en condamnant les menaces et agressions visant les personnels. Elle appelle à « faire cesser toutes les violences » et insiste sur la nécessité de respecter l’autonomie du mouvement lycéen.

Plusieurs organisations enseignantes ont parallèlement lancé leurs propres appels à la grève pour mardi. Cette nouvelle étape pourrait donc voir converger une partie des lycéens et des personnels de l’Éducation nationale.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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