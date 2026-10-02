« Les Incorrectibles » changent de formule et passent de l’interview au talk-débat

L'émission « Les Incorrectibles » change de format en remplaçant les longs entretiens par des talk-débats collectifs, animés par Éric Morillot. La première émission, centrée sur l'affaire Bardella, met en avant quatre intervenants discutant de divers sujets politiques. Ce nouveau style se rapproche des formats de débat traditionnel tout en restant principalement numérique.

Après plusieurs années construites autour de longs entretiens en face-à-face, « Les Incorrectibles » amorcent un changement de format. L’émission créée et présentée par Éric Morillot, lancée en septembre 2018 sur Sud Radio avant de poursuivre son développement en podcast et sur YouTube, s’oriente désormais davantage vers le talk et le débat collectif. Le programme revendique aujourd’hui près de 300 épisodes disponibles et sa chaîne YouTube compte plus de 350 000 abonnés.

Jusqu’ici, « Les Incorrectibles » reposaient principalement sur de grands entretiens avec une personnalité invitée, souvent sur plus d’une heure. Ces derniers mois encore, Éric Morillot recevait seul ou presque des invités comme Florian Philippot, Erik Tegnér, Brivael Le Pogam ou Éric Naulleau. Le programme avait déjà ponctuellement expérimenté des confrontations à plusieurs voix, notamment avec un débat entre Juan Branco et Nicolas Dupont-Aignan en septembre.

Un premier vrai plateau collectif autour de l’affaire Bardella

La nouvelle orientation s’est illustrée jeudi 1er octobre avec la mise en ligne d’une émission intitulée « Affaire Bardella : un assassinat politique ? ». Pour ce numéro de 1 h 08, Éric Morillot n’a pas reçu un invité unique mais quatre intervenants autour de la table : Mike Borowski, Alexis Poulin, Greg Tabibian et Charbel Lakisse. Le débat était consacré aux accusations publiées par Mediapart à propos d’anciens messages privés attribués à Jordan Bardella, dont celui-ci conteste être l’auteur.

Le programme ne se limite d’ailleurs pas à cette affaire. Pendant un peu plus d’une heure, les participants abordent successivement la stratégie de défense de Jordan Bardella, la bataille judiciaire avec Mediapart, les équilibres internes du Rassemblement national, la présidentielle de 2027, les mobilisations lycéennes ou encore la place croissante des médias alternatifs dans le débat public. Les affirmations et interprétations politiques exprimées dans l’émission relèvent des invités ; elles ne constituent pas des conclusions établies par le programme lui-même.

Un format plus proche des codes du talk politique

Ce passage au plateau collectif modifie sensiblement la mécanique éditoriale des « Incorrectibles ». L’entretien long permettait à une personnalité de développer son parcours et ses positions avec relativement peu de contradiction directe. Le talk repose au contraire sur la confrontation immédiate de plusieurs analyses, avec davantage de relances, de désaccords et de circulation de la parole. Il rapproche ainsi l’émission des formats traditionnels de débat politique, tout en conservant une diffusion prioritairement numérique.

Le changement intervient huit ans après la création du programme. Depuis son lancement sur Sud Radio en 2018, « Les Incorrectibles » ont progressivement quitté le cadre radiophonique pour devenir une émission distribuée directement sur YouTube, les plateformes de podcast et Substack. Avec ce premier plateau collectif mis en ligne le 1er octobre, Éric Morillot semble désormais chercher à faire évoluer sa marque d’un format d’interviews longues vers un rendez-vous plus large de débat et de confrontation d’idées.