Rats, hamsters, souris : près de 5 millions de petits mammifères vivent dans les foyers français

Près de 5 millions de petits mammifères, tels que hamsters, rats et souris, habitent les foyers français, selon la FACCO. Bien que leur nombre reste inférieur à celui des chiens et des chats, ces animaux de compagnie gagnent en popularité, attirant ceux recherchant des compagnons adaptés aux espaces réduits.

Les petits mammifères occupent une place importante parmi les animaux de compagnie en France. Selon les dernières données disponibles de la FACCO, la Fédération des fabricants d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers, environ 4,7 millions de petits mammifères vivent dans les foyers français. Cette catégorie comprend notamment les hamsters, les rats, les souris et les cochons d’Inde, mais aussi les lapins, qui ne sont pas des rongeurs au sens zoologique.

Ce chiffre reste nettement inférieur à celui des chats et des chiens, mais il confirme la place désormais bien installée des nouveaux animaux de compagnie. La France compte au total plus de 70 millions d’animaux familiers, toutes espèces confondues. Les chats et les chiens restent largement majoritaires parmi les mammifères domestiques, mais les petits animaux séduisent un public à la recherche de compagnons moins encombrants et souvent plus adaptés à la vie en appartement.

Une catégorie encore difficile à mesurer précisément

Il reste toutefois difficile de connaître le nombre exact de rongeurs domestiques en France. Les statistiques nationales regroupent plusieurs espèces sous la catégorie des « petits mammifères » et ne détaillent pas séparément le nombre de rats, hamsters, souris ou cochons d’Inde présents dans les foyers.

Cette absence de ventilation précise impose donc une certaine prudence. Le chiffre de 4,7 millions ne peut pas être présenté comme celui des seuls rongeurs, puisqu’il comprend aussi des animaux appartenant à d’autres familles, notamment les lapins.

Des animaux de compagnie devenus courants

Le succès des petits mammifères s’explique notamment par leur taille, leur coût d’entretien généralement inférieur à celui d’un chien ou d’un chat et leur adaptation à des logements plus petits. Hamsters et cochons d’Inde restent particulièrement présents dans les familles, tandis que les rats domestiques ont aussi développé une communauté importante de propriétaires.

Les données disponibles en 2026 montrent donc qu’environ 5 millions de petits mammifères vivent comme animaux de compagnie en France. Même si le nombre précis de rongeurs reste impossible à isoler, cette population représente désormais une composante significative du marché français des animaux domestiques.