Haute-Garonne : deux boas retrouvés en pleine ville en seulement trois jours

En Haute-Garonne, les sapeurs-pompiers ont récupéré deux boas en trois jours. Le premier, trouvé à Montesquieu-Volvestre, a été rendu à son propriétaire, tandis qu'un second, découvert sous le capot d'une voiture à Colomiers, a été confié aux services vétérinaires pour examen. Ces événements sont considérés comme rares dans le département.

Les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne sont intervenus à deux reprises en trois jours pour récupérer des boas échappés ou découverts dans des lieux inhabituels. Jeudi matin, un serpent d’environ un mètre a été signalé sur la voie publique à Montesquieu-Volvestre. Le reptile s’était échappé de son vivarium pour une raison encore inconnue.

Les pompiers ont rapidement sécurisé l’animal avant de le remettre à son propriétaire. Aucun blessé n’a été signalé au cours de l’intervention. Cette découverte est survenue seulement deux jours après une opération similaire menée à Colomiers, dans la banlieue ouest de Toulouse.

Un boa caché sous le capot d’une voiture

Mardi, un automobiliste souhaitant remplacer la batterie de sa voiture, immobilisée depuis environ un mois, s’est retrouvé face à un boa constrictor de 1,50 mètre réfugié dans le compartiment moteur. Cinq pompiers ont été mobilisés, dont deux spécialistes du risque animalier disposant d’un équipement adapté. Le serpent a pu être extrait sans incident.

Contrairement au boa retrouvé à Montesquieu-Volvestre, celui de Colomiers n’a pas été immédiatement rendu à un propriétaire. Il a été confié aux services vétérinaires afin d’être examiné et pris en charge. Les deux interventions successives restent particulièrement inhabituelles dans le département.