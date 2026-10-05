France-Belgique (4-1) : les Bleus renversent tout en 14 minutes, Olise signe un doublé

L’équipe de France renverse la Belgique 4-1 en Ligue des nations, après avoir été menée 1-0 jusqu'à la 77e minute. Désiré Doué, Rayan Cherki et Michael Olise, remplaçants au départ, marquent chacun, dont Olise avec un doublé, scellant une victoire éclatante. Zidane termine son premier rassemblement invaincu.

Longtemps menée et incapable de concrétiser sa domination, l’équipe de France a complètement renversé la Belgique ce lundi soir au Stade de France. Les Bleus se sont imposés 4-1 lors de la 4e journée de Ligue des nations grâce à une fin de match totalement folle. Désiré Doué a égalisé à la 77e minute, Rayan Cherki a donné l’avantage aux Français quatre minutes plus tard, avant que Michael Olise ne signe un doublé aux 88e et 90e+1 minutes.

Une semaine après leur victoire 1-0 à Bruxelles, les joueurs de Zinédine Zidane battent donc une deuxième fois les Diables Rouges et terminent ce rassemblement invaincus. Surtout, après le match nul 1-1 contre l’Italie⁠, ils retrouvent la victoire de manière spectaculaire.

Lukebakio glace le Stade de France

Zinédine Zidane avait largement remanié son onze de départ pour cette quatrième rencontre de Ligue des nations. Guillaume Restes débutait dans le but, derrière Jules Koundé, Leny Yoro, Maxence Lacroix et Andy Diouf. Eduardo Camavinga et Manu Koné occupaient notamment le milieu, tandis qu’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Estéban Lepaul étaient alignés dans le secteur offensif.

Les Français prennent rapidement le contrôle du ballon mais se heurtent à une équipe belge capable de se projeter rapidement. Bradley Barcola obtient une première opportunité face à Maarten Vandevoordt, sans parvenir à débloquer la rencontre.

À la 35e minute, la Belgique frappe. Roméo Lavia trouve parfaitement Dodi Lukebakio dans le dos de la défense française. L’attaquant belge se présente seul devant Guillaume Restes et place une frappe du gauche dans la lucarne. La Belgique mène 1-0 et oblige les Bleus à courir après le score.

Zidane fait entrer Doué, Cherki et Olise

La France pousse mais manque longtemps de précision dans les derniers mètres. Zinédine Zidane décide alors de puiser dans son banc. Désiré Doué, Rayan Cherki et Michael Olise entrent en jeu et vont totalement transformer la rencontre.

Un scénario qui prend une résonance particulière quelques jours après les déclarations du sélectionneur sur le football qu’il souhaite installer chez les Bleus. Zidane avait expliqué s’inspirer de plusieurs principes de jeu du PSG⁠, notamment la volonté de jouer haut, de conserver le ballon et de prendre l’initiative.

Cette fois, les changements du sélectionneur font exploser la défense belge dans le dernier quart d’heure.

Doué égalise à la 77e minute

Désiré Doué lance la remontée française à la 77e minute. Servi par Lucas Da Cunha devant la surface, l’attaquant du PSG reçoit le ballon dos au but, se retourne et déclenche une frappe croisée du gauche à ras de terre. Vandevoordt est battu. Doué égalise pour les Bleus !

À 1-1, le Stade de France se réveille et la physionomie du match change brutalement. La Belgique, qui avait résisté pendant plus d’une heure, commence à céder devant les accélérations françaises.

Cherki renverse la Belgique quatre minutes plus tard

Il ne faut que quatre minutes supplémentaires aux Bleus pour prendre l’avantage. À la 81e minute, Michael Olise accélère sur le côté et centre en retrait. Rayan Cherki surgit au premier poteau et reprend du gauche. Le ballon est touché par Vandevoordt avant de terminer au fond. Cherki met les Bleus devant !

En l’espace de quatre minutes, la France vient de transformer un retard de 1-0 en avantage de 2-1. Cherki confirme également son importance dans le nouveau projet tricolore, lui qui avait déjà été décisif lors du nul contre l’Italie au Stade de France⁠.

Olise assomme les Belges à la 88e

La Belgique n’a plus le temps de reprendre ses esprits. À la 88e minute, Michael Olise marque à son tour. Après un gros travail de Désiré Doué côté droit, le ballon revient vers le joueur du Bayern Munich, qui frappe du droit et trompe Vandevoordt. Olise fait le break pour les Tricolores !

À 3-1, le match est pratiquement réglé. Olise, déjà buteur lors de la victoire 1-0 en Belgique puis contre l’Italie trois jours plus tôt, poursuit son excellent rassemblement avec les Bleus.

Le doublé express d’Olise pour achever le festival

Les Français continuent pourtant d’attaquer. Dans le temps additionnel, Cherki renverse le jeu vers Doué. Le Parisien décale parfaitement Olise dans la surface. L’attaquant frappe du gauche entre les jambes de Vandevoordt et inscrit son deuxième but de la soirée.

Le tableau d’affichage indique désormais 4-1. Entre l’égalisation de Doué à la 77e minute et le quatrième but d’Olise à la 90e+1, les Bleus ont inscrit quatre buts en seulement 14 minutes.

Doué, Cherki et Olise changent complètement le match

Le score final est large au regard du scénario. La France était encore menée 1-0 à moins d’un quart d’heure de la fin. Les trois hommes directement impliqués dans le renversement, Doué, Cherki et Olise, avaient commencé la rencontre sur le banc.

Zidane obtient ainsi une réponse offensive après les difficultés rencontrées contre l’Italie. Après cette rencontre, le sélectionneur avait reconnu que les Bleus devaient encore progresser dans les 30 derniers mètres, tout en affirmant : « Je suis content du contenu, pas du résultat car je pense qu’on méritait mieux. »

Trois jours plus tard, la France a cette fois transformé sa domination en buts. Et de manière brutale : quatre réalisations dans le dernier quart d’heure pour faire passer le Stade de France de l’inquiétude à une victoire 4-1.

Zidane termine son premier rassemblement invaincu

Le premier rassemblement de Zinédine Zidane à la tête des Bleus se termine donc sans la moindre défaite. La France avait commencé par deux succès 1-0, en Turquie puis en Belgique, avant le nul 1-1 contre l’Italie et cette large victoire au retour face aux Diables Rouges.

Le bilan est de trois victoires et un match nul en quatre rencontres. Après trois premiers matchs relativement fermés, ce France-Belgique offre également à Zidane son premier festival offensif depuis sa prise de fonctions.

La France retrouvera la Ligue des nations en novembre, avec notamment un déplacement en Italie. D’ici là, Zidane repart de ce rassemblement avec une certitude supplémentaire : Doué, Cherki et Olise ont montré en 14 minutes qu’ils pouvaient complètement bouleverser un match.