« J’ai eu tort, mais j’ai été provoqué » : les excuses que Materazzi attendait de Zidane

Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, Marco Materazzi évoque le fameux coup de tête de Zidane, affirmant que des excuses de ce dernier auraient mis fin à la polémique. Il décrit également une rencontre secrète en 2010, regrettant l'absence de réconciliation officielle entre les deux hommes.

Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l’Italie, et alors que la France affronte l’Italie ce soir, Marco Materazzi revient sur le célèbre coup de tête que lui avait asséné Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport et publié ce jeudi, l’ancien défenseur italien estime que l’affaire aurait pu être réglée dès le lendemain si le capitaine des Bleus lui avait présenté ses excuses. Il revient également sur les insultes prononcées pendant la rencontre, leur face-à-face discret en 2010 et les raisons pour lesquelles les deux hommes n’ont jamais officiellement enterré la hache de guerre.

« J’ai eu tort, mais j’ai été provoqué » : les excuses que Materazzi attendait de Zidane

Interrogé sur les récentes déclarations de Zidane, qui a reconnu ne pas être fier de son coup de tête tout en affirmant ne pas avoir de regrets, Marco Materazzi estime que l’ancien numéro 10 aurait dû adopter une autre attitude après la finale de Berlin.

« Aujourd’hui, je dirais ce que j’aurais dit ce soir-là, il y a vingt ans, ou le lendemain : “J’ai eu tort, mais j’ai été provoqué. À vous de juger ce qui s’est passé, moi, je présente mes excuses.” », explique le champion du monde italien.

Selon lui, une telle déclaration aurait immédiatement mis fin à la polémique. « Il serait passé pour un grand monsieur et Materazzi pour “l’idiot de service”, celui qui l’avait provoqué à sa manière. Il s’en serait mieux sorti, mais chacun voit les choses à sa façon. Ce qui est sûr, c’est que l’affaire se serait arrêtée là. »

L’ancien défenseur de l’Inter Milan considère donc que Zidane aurait eu davantage à gagner en reconnaissant publiquement sa responsabilité, sans pour autant nier les provocations dont il avait été victime.

« Ce n’était pas non plus son premier coup de tête » : Materazzi se défend

Marco Materazzi revient également sur les circonstances de l’incident. Le 9 juillet 2006, pendant la prolongation de la finale du Mondial, il avait retenu Zinédine Zidane par le maillot. Après un échange verbal, le Français lui avait asséné un violent coup de tête dans la poitrine, provoquant son expulsion à la 110e minute.

L’Italien avait ensuite reconnu avoir insulté la sœur de Zidane. Selon sa propre version, après que le Français lui avait proposé ironiquement son maillot à la fin de la rencontre, il lui avait répondu : « Je préfère ta putain de sœur. »

Vingt ans plus tard, Materazzi continue de défendre sa manière de jouer, considérant qu’il n’avait rien fait d’inhabituel en retenant son adversaire pour l’empêcher de se démarquer. Il affirme même qu’en tant qu’entraîneur, il féliciterait un défenseur capable d’utiliser ce type de ruse pour empêcher un attaquant de sauter.

L’ancien international italien rappelle également que Zidane avait déjà été expulsé à plusieurs reprises au cours de sa carrière. « Ce n’était pas ma première provocation, mais ce n’était pas non plus son premier coup de tête. Et cela a toujours été trop peu souligné. »

Une rencontre secrète en 2010 sur le parking d’un hôtel à Milan

Materazzi livre également des détails sur une rencontre entre les deux hommes en novembre 2010, quatre ans après la finale. L’épisode s’est déroulé à Milan, devant l’hôtel Meliá, à la veille d’une rencontre entre l’AC Milan et le Real Madrid.

L’ancien défenseur italien raconte qu’il venait de saluer José Mourinho lorsqu’il a aperçu Zinédine Zidane en train de garer son véhicule derrière l’établissement. Selon lui, le Français aurait d’abord hésité à l’approcher et aurait même envisagé de repartir.

Materazzi explique avoir pris l’initiative d’aller à sa rencontre et de lui serrer la main. Il lui aurait alors confié être heureux de pouvoir échanger à l’abri des regards. Zidane lui aurait répondu : « Ne t’inquiète pas : ce sont des choses qui arrivent, c’est du passé. »

Mais Materazzi regrette la version donnée ensuite par l’ancien capitaine des Bleus, qui aurait affirmé l’avoir pris pour un simple supporter. L’Italien assure pourtant que cette rencontre aurait pu permettre aux deux hommes de tourner définitivement la page.

Interrogé sur l’absence de réconciliation officielle, Materazzi affirme n’avoir jamais été opposé à cette possibilité. Il considère que la médiatisation considérable de l’affaire a rendu plus difficile toute nouvelle prise de position publique de Zidane.

La mort de Jesús de Miguel lui fait mesurer les conséquences possibles du coup de tête

Au cours de l’entretien, Materazzi évoque également le décès de Jesús de Miguel, attaquant espagnol de 30 ans mort le 3 novembre après un violent choc avec le gardien Jesús Owono lors d’une rencontre de deuxième division entre Tenerife et Andorre.

Le joueur avait été transporté à l’hôpital après la collision. Victime d’un arrêt cardiorespiratoire, il était décédé quelques heures plus tard. Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et l’éventuelle responsabilité du gardien.

Cette tragédie a particulièrement marqué l’ancien défenseur italien, qui fait le rapprochement avec le coup de tête reçu en 2006.

« La mort de Jesús de Miguel m’a fait remercier Dieu qu’il ne se soit rien passé. Pour ce gardien, on parle d’homicide involontaire à la suite d’une intervention en cours de jeu. Et si cela m’était arrivé ? », s’interroge-t-il.

Materazzi estime ainsi que le geste de Zidane aurait pu avoir des conséquences physiques beaucoup plus graves. Une dimension qui, selon lui, n’a pas suffisamment été prise en compte dans les discussions autour de cette finale.

Zidane avait présenté des excuses publiques, mais pas à Materazzi

De son côté, Zinédine Zidane avait présenté des excuses publiques trois jours après la finale de 2006, notamment aux enfants et aux éducateurs qui avaient assisté à son expulsion. Il avait toutefois refusé de regretter son geste, expliquant qu’une telle déclaration reviendrait à donner raison aux insultes prononcées par Materazzi.

Plus récemment, Zidane est revenu sur son expulsion lors de la finale du Mondial 2006. Désormais sélectionneur de l’équipe de France, il a reconnu : « Je ne suis pas fier de ce qui s’est passé. » Il a néanmoins expliqué que cet épisode faisait partie de sa carrière et qu’il préférait retenir les souvenirs positifs.

À l’occasion du retour de Zidane face à l’Italie à la tête des Bleus, les souvenirs de Berlin ont de nouveau occupé une place importante dans l’actualité du football.

Le 9 juillet 2006, Zinédine Zidane avait ouvert le score sur penalty dès la 7e minute, avant l’égalisation de Marco Materazzi à la 19e minute. Après l’expulsion du capitaine français, l’Italie avait remporté la finale aux tirs au but (5-3), décrochant sa quatrième Coupe du monde. Ce carton rouge avait marqué la dernière apparition de Zidane comme joueur professionnel.