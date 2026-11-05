Olivier Létang, président du LOSC, est suspendu quatre mois après avoir contesté l’arbitrage lors du match Lille-PSG. La Fédération française de football a jugé sa première amende insuffisante, entraînant une sanction plus sévère notamment en raison de son comportement récurrent envers les arbitres. Le club conteste cette décision.

Le président du LOSC, Olivier Létang, a écopé ce jeudi d’une suspension de quatre mois ferme après son comportement envers le corps arbitral lors de la rencontre entre Lille et le Paris Saint-Germain. Cette sanction, prononcée en appel, fait suite aux protestations du dirigeant lillois contre l’arbitrage d’Éric Wattellier, qu’il avait vivement critiqué à l’issue du match. Déjà sanctionné à plusieurs reprises pour ses différends avec les arbitres, Olivier Létang se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une procédure disciplinaire.

La commission d’appel de la Fédération française de football a prononcé une suspension de six mois, dont deux avec sursis, ainsi qu’une amende de 20 000 euros. La Fédération avait contesté la première décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), qui s’était limitée à une sanction financière.

Lille-PSG : une égalisation parisienne qui avait provoqué la colère d’Olivier Létang, mauvais joueur

Les faits remontent à la rencontre entre Lille et le PSG, disputée le 28 août. Alors que son équipe avait concédé le match nul (2-2), Olivier Létang avait vivement contesté les décisions arbitrales, particulièrement la gestion du temps additionnel. Le président du LOSC estimait que l’arbitre Éric Wattellier aurait dû mettre un terme à la rencontre avant l’égalisation parisienne.

À l’issue du match, le dirigeant lillois avait exprimé son mécontentement dans les couloirs du stade. Selon le rapport complémentaire établi par l’arbitre, Olivier Létang avait « crié au scandale », affirmant que « c’était toujours pareil ».

Le président du LOSC avait ensuite poursuivi ses protestations par plusieurs courriels adressés à Antony Gautier, directeur national de l’arbitrage, avec différents responsables de la FFF et de la LFP en copie.

Dans un premier message envoyé le soir même, Olivier Létang avait écrit : « Je vous avais prévenu ! C’est honteux ! » Quelques heures plus tard, il avait dénoncé « la légèreté et le manque de discernement dans le choix des arbitres », avant de qualifier la situation de « très très très grave ! ».

« Nous n’accepterons plus jamais Monsieur Wattellier comme arbitre »

La colère d’Olivier Létang ne s’était pas limitée à ces premières déclarations. Dans un autre courriel adressé aux responsables du football français, le président du LOSC avait annoncé son refus de voir Éric Wattellier désigné pour arbitrer une nouvelle rencontre de son équipe.

« Je vous confirme néanmoins que nous n’accepterons plus jamais Monsieur Wattellier comme arbitre de l’un de nos matches », avait-il écrit.

Le dirigeant avait également évoqué la possibilité pour son club de ne pas se présenter à une rencontre ou de refuser de l’organiser si cet arbitre était de nouveau désigné. Ces déclarations avaient conduit le Conseil national de l’éthique à saisir la commission de discipline de la LFP.

Les instances disciplinaires reprochaient notamment à Olivier Létang ses propos d’après-match et ses multiples messages adressés à la direction de l’arbitrage, considérés comme contraires aux obligations d’exemplarité et de respect prévues par la Charte d’éthique du football.

Une première amende de 20 000 euros jugée insuffisante par la Fédération

Le 16 septembre, la commission de discipline de la LFP avait initialement choisi de sanctionner Olivier Létang d’une amende de 20 000 euros, sans prononcer de suspension. Cette décision avait été contestée par la Fédération française de football, dont le comité exécutif avait décidé de faire appel le 25 septembre.

La FFF estimait que cette première sanction était « trop clémente et insuffisamment adaptée pour éviter la réitération d’un tel comportement ». Olivier Létang avait donc été convoqué devant la commission d’appel fédérale, qui a finalement décidé d’alourdir considérablement sa sanction.

Le président lillois a ainsi écopé de six mois de suspension de toute fonction officielle, dont deux mois avec sursis. Les quatre mois ferme lui interdisent notamment d’exercer les fonctions officielles relevant du champ de la sanction disciplinaire. L’amende de 20 000 euros a également été maintenue.

Le LOSC conteste la décision et annonce un recours

Le club lillois a rapidement réagi à cette nouvelle sanction. Olivier Létang a indiqué « prendre acte » de la décision, tandis que le LOSC a annoncé son intention de la contester.

« Nous la déplorons et nous engagerons toutes les voies de recours nécessaires », a fait savoir le club, qui conteste la sévérité de la suspension prononcée contre son président.

Le LOSC s’est également interrogé sur les motivations de l’appel engagé par la Fédération française de football, alors que la commission de discipline de la LFP avait initialement estimé qu’une amende constituait une réponse suffisante.

Olivier Létang dispose notamment de la possibilité de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans le cadre d’une procédure de conciliation, avant d’envisager, le cas échéant, d’autres recours.

Déjà suspendu en janvier après une altercation avec le même arbitre

Cette nouvelle sanction s’ajoute à une série de précédents disciplinaires concernant le président lillois. En janvier, Olivier Létang avait déjà été suspendu jusqu’au 31 mars après avoir vivement interpellé Éric Wattellier lors de la défaite de Lille contre Rennes (0-2), le 3 janvier.

Le dirigeant avait alors reproché à l’arbitre l’expulsion du défenseur Alexsandro dès la 13e minute. Son comportement avait entraîné l’ouverture d’une procédure disciplinaire et une suspension de plusieurs semaines.

Olivier Létang avait également été mis en cause pour ses critiques répétées contre les décisions arbitrales lors de précédentes rencontres du championnat, notamment face à Lyon. Ses différends avec les instances de l’arbitrage avaient déjà alimenté plusieurs procédures.

Avec cette nouvelle décision, le président du LOSC est désormais frappé de quatre mois de suspension ferme et de deux mois avec sursis. Le club lillois a annoncé qu’il utiliserait les voies de recours disponibles pour tenter d’obtenir une réduction ou une annulation de cette sanction.