Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale à 41 ans: «Le moment est venu de rendre le numéro 7»

Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale à 41 ans après 23 ans de carrière avec la sélection portugaise. Fort de 234 sélections et 146 buts, il a marqué l'histoire du football masculin. Sa décision, influencée par des tensions récentes avec le sélectionneur, met un terme à son aventure internationale, mais il continue de jouer avec Al-Nassr.

C’est la fin d’une époque pour le football portugais. Cristiano Ronaldo a annoncé ce jeudi sa retraite internationale, à l’âge de 41 ans, dans une vidéo de cinq minutes publiée sur ses réseaux sociaux. Après 23 années sous le maillot du Portugal, 234 sélections et 146 buts, le quintuple Ballon d’or a décidé de mettre un terme à son aventure avec la Seleção. L’attaquant d’Al-Nassr, qui détient les records mondiaux de sélections et de buts en équipe nationale masculine, fera ses adieux après la trêve internationale de novembre.

« Ce n’est pas une décision facile » : les adieux de Cristiano Ronaldo

Assis face à la caméra, vêtu d’un polo blanc, Cristiano Ronaldo a lu un long message destiné aux supporters portugais. Visiblement ému, l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United a expliqué les raisons de sa décision, prise après plus de deux décennies passées à représenter son pays.

« Le jour est venu de rendre le maillot numéro 7 de notre équipe nationale. Je n’ai jamais considéré qu’il m’appartenait exclusivement. Mais pendant 23 ans, j’ai eu le privilège et la responsabilité de le porter, de le défendre et de l’emmener avec moi dans les stades du monde entier. Aujourd’hui, le moment est venu de le transmettre aux générations futures », a-t-il déclaré.

Le Portugais a reconnu la difficulté de ce choix : « Ce n’est pas une décision facile, car certaines décisions ne se prennent pas seulement avec la tête. Elles se prennent aussi avec le cœur. » Il a également rappelé que sa carrière internationale, commencée en août 2003, avait profondément changé sa vie.

234 sélections, 146 buts et trois trophées avec le Portugal

Cristiano Ronaldo quitte la sélection portugaise avec des statistiques exceptionnelles. En 23 ans, il a disputé 234 rencontres internationales et inscrit 146 buts, deux records absolus dans le football masculin. Il a participé à six Coupes du monde et six championnats d’Europe, devenant l’un des joueurs les plus capés de l’histoire du football.

Son plus grand succès avec le Portugal reste la victoire à l’Euro 2016, remporté en France face aux Bleus en finale (1-0 après prolongation). Blessé dès la première période, Ronaldo avait quitté la pelouse en larmes avant d’encourager ses coéquipiers depuis le bord du terrain. Le but décisif d’Éder avait offert au Portugal le premier grand titre international de son histoire.

Le capitaine portugais a ensuite remporté la Ligue des nations en 2019, puis une deuxième fois en 2025. Trois trophées qui ont marqué son passage en sélection, auquel s’ajoutent cinq Ballons d’or obtenus au cours de sa carrière.

Une fin de parcours après des tensions avec le sélectionneur

Cette annonce fait également suite à des tensions avec le sélectionneur portugais Jorge Jesus. Lors du rassemblement de septembre, Cristiano Ronaldo avait mal vécu son statut de remplaçant face à la Norvège, avant de quitter le groupe portugais. Cette situation avait suscité de nombreuses interrogations sur son avenir international.

Le quintuple Ballon d’or avait déjà évoqué à plusieurs reprises la perspective de sa retraite, tout en poursuivant sa carrière au plus haut niveau. Cette fois, il a officialisé sa décision, mettant fin à une aventure commencée le 20 août 2003, lors d’un match amical contre le Kazakhstan.

« Le Portugal fera toujours partie de moi »

Dans son message d’adieu, Cristiano Ronaldo a remercié ses coéquipiers, ses entraîneurs, les membres des différents staffs et sa famille. Il a également adressé des mots aux millions de Portugais qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière, notamment ceux installés à l’étranger.

« Si je vous ai un jour rendus heureux, si l’un de mes buts vous a fait serrer quelqu’un dans vos bras, oublier un souci ou ressentir de la fierté pour notre pays, alors tout cela en valait la peine », a-t-il confié.

Le joueur a conclu sa publication par quelques mots : « Le Portugal fera toujours partie de moi. »

Cette retraite concerne uniquement sa carrière internationale. Cristiano Ronaldo reste joueur d’Al-Nassr, en Arabie saoudite, où il poursuit sa carrière professionnelle. Son départ de la sélection laissera le Portugal sans son numéro 7 historique, porté pendant 23 ans par le meilleur buteur de son histoire.