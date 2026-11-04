Manifestation du 5 novembre à Paris: la préfecture interdit le parcours Bastille-Concorde et impose un autre itinéraire

La préfecture de police de Paris interdit le parcours Bastille-Concorde pour la manifestation du 5 novembre, tout en autorisant un itinéraire alternatif reliant la place de la République à la place de la Nation. Ce changement intervient suite à des tensions entre les syndicats et les autorités, renforcées par des événements récents de violence lors d'autres manifestations.

La préfecture de police de Paris a interdit ce mercredi le parcours Bastille-Concorde initialement prévu pour la manifestation intersyndicale de ce jeudi 5 novembre. Les autorités ont toutefois autorisé le rassemblement sur un autre itinéraire, reliant la place de la République à la place de la Nation, en empruntant le boulevard Voltaire. Cette décision, annoncée à moins de 24 heures de la mobilisation, intervient après plusieurs jours de désaccord entre les organisations syndicales et les autorités sur le trajet du cortège.

Bastille-Concorde interdit, République-Nation autorisé de 14h à 19h

Dans son arrêté, la préfecture de police a refusé d’autoriser le parcours déposé par l’intersyndicale le 21 octobre dernier, qui prévoyait un départ de la place de la Bastille et une arrivée place de la Concorde, au cœur de Paris.

Les autorités ont néanmoins précisé que « la manifestation pourra se tenir le 5 novembre de 14 heures à 19 heures entre la place de la République et la place de la Nation, en empruntant le boulevard Voltaire ».

Le rassemblement n’est donc pas interdit dans son ensemble. La décision préfectorale porte sur le tracé initialement demandé par les syndicats, remplacé par un itinéraire situé dans l’est de la capitale. Les manifestants pourront ainsi défiler entre République et Nation, sous réserve du respect des conditions fixées par l’arrêté.

Les syndicats avaient déjà saisi la justice

Le désaccord entre les organisations syndicales et la préfecture de police avait commencé plusieurs jours avant la publication de l’arrêté. L’intersyndicale avait déclaré son parcours Bastille-Concorde dès le 21 octobre, mais les autorités n’avaient pas donné leur accord.

Face à cette situation, les représentants de la CFDT, de la CGT, de FO, de la FSU, de Solidaires et de l’UNEF avaient engagé mardi une procédure en référé devant le tribunal administratif de Paris.

Me Chirinne Ardakani, avocate de l’UNEF, avait annoncé cette démarche en dénonçant le refus de la préfecture de prendre acte du parcours déclaré. Les syndicats demandaient notamment que toute décision d’interdiction soit publiée suffisamment tôt pour permettre un recours devant la justice administrative.

Me Marion Ogier, avocate de Solidaires, avait également dénoncé l’incertitude entourant les intentions des autorités. Les organisateurs ignoraient alors si la manifestation serait totalement interdite ou si un autre itinéraire leur serait imposé.

Une audience avait été programmée ce mercredi à 9h30 devant le tribunal administratif. La publication de l’arrêté préfectoral a désormais précisé la position des autorités : le parcours Bastille-Concorde est interdit, tandis que le trajet République-Nation est autorisé.

Des restrictions après les violences du 17 octobre

Cette décision a été prise dans un contexte de tensions autour de l’organisation des manifestations parisiennes. Depuis les violences et les dégradations commises lors des précédentes mobilisations⁠, les autorités ont renforcé leur contrôle sur les itinéraires empruntés par les cortèges.

La journée du 17 octobre avait notamment été marquée par des affrontements, des pillages et des dégradations dans plusieurs villes françaises. À Paris, les manifestations organisées les 24 et 31 octobre avaient déjà fait l’objet de restrictions, avec des parcours éloignés de certains secteurs du centre de la capitale.

Les organisations syndicales contestent ces limitations, estimant qu’elles portent atteinte à l’exercice du droit de manifester. Les autorités, de leur côté, invoquent les impératifs de maintien de l’ordre et de protection des personnes et des biens.

Le choix du boulevard Voltaire permet au cortège de relier deux grandes places parisiennes sans emprunter l’itinéraire Bastille-Concorde, qui traverse une partie du centre de Paris.

Une journée de grève interprofessionnelle maintenue jeudi

La mobilisation du jeudi 5 novembre reste organisée à l’appel de plusieurs organisations syndicales, notamment la CGT, la CFDT, FO, l’Unsa et la FSU. Elle doit réunir des salariés du secteur privé, des agents de la fonction publique, des étudiants et des retraités.

Le changement de parcours concerne la manifestation parisienne et ne remet pas en cause, à lui seul, les appels à la grève lancés pour cette journée. Des perturbations sont également attendues dans les transports, notamment sur certaines lignes ferroviaires franciliennes.

À Paris, les conséquences sur la circulation devraient principalement concerner les abords de la place de la République, le boulevard Voltaire et la place de la Nation, entre 14h et 19h. Des restrictions temporaires de circulation et d’éventuelles fermetures d’accès aux transports en commun pourront accompagner le passage du cortège.

Les manifestants sont donc attendus ce jeudi à partir de 14h place de la République, avec une arrivée prévue place de la Nation. Le parcours Bastille-Concorde, déclaré par les syndicats deux semaines auparavant, demeure interdit par la préfecture de police.