Manifestations du 17 octobre : 32 800 participants en régions à midi, 166 interpellations en France

Le ministère de l’Intérieur recense 32 800 participants dans 140 manifestations en province, avec 166 interpellations à midi, un bilan provisoire. À Paris, environ 100 interpellations sont signalées sur fond de tensions et de gaz lacrymogènes sur la place de la République, où le cortège se prépare à partir.

Le ministère de l’Intérieur annonce 32 800 personnes recensées dans 140 actions en province à midi, ce samedi 17 octobre, selon un point relayé par Le Monde à 13 h 21. Il fait également état de 166 interpellations sur l’ensemble du territoire national. Ces données restent provisoires : le décompte des participants concerne uniquement les régions, tandis que celui des interpellations porte sur toute la France. Elles ne constituent donc pas un bilan définitif de la journée.

À Paris, près d’une centaine d’interpellations à la mi-journée

Dans la capitale, le bilan atteint environ 100 interpellations à midi, selon la préfecture de police citée par BFMTV, information reprise par Sud Radio et l’agence Anadolu. Ce chiffre actualise les 61 interpellations signalées à 11 heures et ne doit pas être ajouté au total national. Des tensions et des tirs de gaz lacrymogènes sont également rapportés place de la République, où des manifestants se rassemblent avant le départ du cortège annoncé pour 14 heures.