Manifestations du 17 octobre : des barricades enflammées interrompent la circulation sur la rocade de Rennes

Le 17 octobre, des manifestations à Rennes engendrent des blocages, avec des barricades enflammées sur la rocade, interrompant la circulation. Les forces de l'ordre interviennent pour disperser les manifestants, tandis que des jets de pavés sont signalés route de Lorient. Des restrictions de circulation avaient été annoncées en amont.

La mobilisation du samedi 17 octobre a commencé par plusieurs blocages à Rennes. Selon les informations communiquées par la préfecture et rapportées par Rennes Infos Autrement, des barricades enflammées ont été installées dès le début de la matinée avenue Charles-et-Raymonde-Tillon, puis sur la rocade, à hauteur de la porte de Villejean. Sur ce dernier secteur, la circulation a été interrompue.

Des jets de pavés signalés route de Lorient

Dans son point de situation de 8 h 49, la préfecture indiquait que les personnes présentes sur la rocade avaient quitté les lieux à l’arrivée des forces de l’ordre. Policiers, pompiers et agents des routes ont été mobilisés pour sécuriser le secteur. Une autre intervention était menée route de Lorient, où les autorités ont signalé des jets de pavés contre les forces de sécurité.

La veille, la préfecture avait annoncé des restrictions, notamment dans le centre historique, face à des rassemblements annoncés sur les réseaux sociaux sans organisateur identifié. Elle recommandait également aux automobilistes de différer leurs déplacements.