Entrevue Manifestations et conflits sociaux

Manifestations du 17 octobre : des barricades enflammées interrompent la circulation sur la rocade de Rennes

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Manifestations du 17 octobre : des barricades enflammées interrompent la circulation sur la rocade de Rennes
Manifestations du 17 octobre : des barricades enflammées interrompent la circulation sur la rocade de Rennes

La mobilisation du samedi 17 octobre a commencé par plusieurs blocages à Rennes. Selon les informations communiquées par la préfecture et rapportées par Rennes Infos Autrement, des barricades enflammées ont été installées dès le début de la matinée avenue Charles-et-Raymonde-Tillon, puis sur la rocade, à hauteur de la porte de Villejean. Sur ce dernier secteur, la circulation a été interrompue.

Des jets de pavés signalés route de Lorient

Dans son point de situation de 8 h 49, la préfecture indiquait que les personnes présentes sur la rocade avaient quitté les lieux à l’arrivée des forces de l’ordre. Policiers, pompiers et agents des routes ont été mobilisés pour sécuriser le secteur. Une autre intervention était menée route de Lorient, où les autorités ont signalé des jets de pavés contre les forces de sécurité.

La veille, la préfecture avait annoncé des restrictions, notamment dans le centre historique, face à des rassemblements annoncés sur les réseaux sociaux sans organisateur identifié. Elle recommandait également aux automobilistes de différer leurs déplacements.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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