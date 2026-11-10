Violences dans les lycées: une élue aspergée d’essence à Chelles porte plainte pour tentative de meurtre

Une conseillère régionale a été aspergée d’essence à Chelles lors d'une mobilisation lycéenne, conduisant à une plainte pour tentative d’homicide. Parallèlement, un incendie a ravagé une salle du lycée Émile-Zola à Aix-en-Provence. Près de 300 personnels de l’Éducation nationale ont été blessés depuis le début des violences liées aux manifestations.

La mobilisation lycéenne et étudiante connaît une nouvelle journée de fortes tensions ce mardi. À Chelles, en Seine-et-Marne, une conseillère régionale a été aspergée d’essence devant le lycée Gaston-Bachelard et a déposé plainte pour tentative d’homicide. À Aix-en-Provence, le lycée Émile-Zola a été la cible d’un incendie dans la nuit. Le gouvernement annonce par ailleurs que près de 300 personnels de l’Éducation nationale ont été blessés depuis le début du mouvement de contestation.

À Chelles, une conseillère régionale aspergée d’essence devant un lycée

Les faits se sont produits devant le lycée Gaston-Bachelard, à Chelles, en Seine-et-Marne. Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale d’Île-de-France et adjointe au maire de Chelles, a été aspergée d’essence alors qu’elle se trouvait aux côtés de parents d’élèves mobilisés pour obtenir la reprise des cours.

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a dénoncé cette agression sur le réseau social X. « La conseillère régionale Angela Pascoa Dos Santos s’est fait jeter une bouteille d’essence dessus devant le lycée Gaston Bachelard de Chelles parce qu’elle se trouvait aux côtés des parents d’élèves qui se battent pour que les cours reprennent. »

Valérie Pécresse a précisé que l’élue avait porté plainte pour tentative d’homicide. « Voilà le niveau de violence où nous en sommes aujourd’hui. La réponse judiciaire doit être implacable. Le calme doit revenir dans nos lycées. » Les circonstances exactes de l’agression et les responsabilités pénales restent à établir dans le cadre de l’enquête.

Laurent Nuñez dénonce des « violences urbaines » et réclame une réponse ferme

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a immédiatement réagi à l’agression. Dans un message publié sur X, il a condamné les faits et estimé qu’ils dépassaient le cadre d’une mobilisation lycéenne : « Je condamne l’agression d’une conseillère régionale, adjointe au maire de Chelles, par un élève l’ayant aspergée d’essence devant un lycée. Nous ne sommes plus ici dans le cadre d’un mouvement lycéen, ce sont des violences urbaines, qui appellent la réponse la plus ferme et déterminée. »

Cette agression intervient alors que plusieurs établissements de Seine-et-Marne ont été touchés par des tirs de mortiers d’artifice au cours des derniers jours. Au lycée Jehan-de-Chelles, des engins pyrotechniques ont explosé dans une salle de classe, entraînant la suspension des cours. Au lycée Louis-Lumière, également situé à Chelles, deux élèves ont été blessés par des éclats.

Le lycée Gaston-Bachelard avait lui-même connu plusieurs incidents, avec des tirs de mortiers dans les couloirs et les escaliers, provoquant des mouvements de panique parmi les élèves.

À Aix-en-Provence, un incendie ravage une salle du lycée Émile-Zola

Dans les Bouches-du-Rhône, le lycée Émile-Zola d’Aix-en-Provence a été touché par un incendie tôt ce mardi matin. L’alerte a été donnée vers 5h40. Vingt-six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes.

Une salle de classe a été entièrement détruite par le feu. Plusieurs bouteilles en plastique calcinées ont été découvertes devant sa porte et des traces d’hydrocarbures ont été relevées sur un mur extérieur. Aucun individu ne se trouvait dans les locaux au moment des faits. L’établissement a été fermé pour la journée.

Le président de la Région Sud, François de Canson, a dénoncé un acte volontaire, affirmant que des individus s’étaient introduits dans le lycée pour y mettre le feu.

« Les quelques voyous qui veulent faire régner la terreur doivent être retrouvés, arrêtés et sévèrement punis. », a-t-il déclaré, en annonçant que la Région s’associerait aux procédures judiciaires.

La maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains, a également condamné les faits, tout en soulignant que leur caractère volontaire devait être confirmé. L’établissement avait déjà été confronté à des violences à ses abords au cours des jours précédents.

Près de 300 personnels de l’Éducation nationale blessés depuis le début des mobilisations

Le gouvernement a communiqué ce mardi un nouveau bilan des violences commises depuis le début de la contestation lycéenne et étudiante. Selon Mathieu Lefèvre, ministre chargé de la Transition écologique et porte-parole par intérim du gouvernement, près de 300 personnels de l’Éducation nationale ont été blessés.

Ces violences ont pris différentes formes : tirs de mortiers d’artifice, jets de projectiles, agressions physiques, incendies et dégradations d’établissements scolaires.

Lors de la précédente journée nationale de mobilisation, le 5 novembre, le ministère de l’Intérieur avait recensé 448 interpellations, 53 membres des forces de l’ordre blessés et 86 interventions pour incendie. Plusieurs personnels scolaires avaient également été touchés par des tirs de mortiers, notamment à Orléans, Ingré et Arpajon.

À Toulouse, un local de vie scolaire d’environ 100 m² avait été entièrement détruit par un incendie provoqué par des tirs de mortiers. À Mennecy, dans l’Essonne, un engin explosif artisanal avait été découvert dans les sanitaires d’un lycée.

Une nouvelle journée de manifestations malgré les violences

Ces incidents se produisent alors qu’une nouvelle journée de grèves et de manifestations est organisée ce mardi dans plusieurs villes françaises. Lycéens, étudiants et personnels de l’Éducation nationale réclament notamment davantage de moyens pour les établissements, l’amélioration des conditions de travail et une réforme profonde de l’accès à l’enseignement supérieur.

Les organisations mobilisées demandent également l’abrogation de Parcoursup et des engagements budgétaires supplémentaires. Les discussions engagées avec le gouvernement n’ont pas permis de mettre fin au mouvement, qui dure depuis près de deux mois.

La précédente journée nationale d’action, le 5 novembre, avait rassemblé 575 000 manifestants selon les autorités, contre 1,6 million d’après les organisateurs. Ce mardi, des cortèges sont notamment organisés à Paris et à Lyon, tandis que les autorités poursuivent leurs opérations de sécurisation aux abords des établissements scolaires.