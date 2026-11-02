La rentrée scolaire s'est déroulée avec 41 lycées bloqués, représentant environ 1 % des établissements, ce qui témoigne d'un essoufflement de la mobilisation, selon le gouvernement. Malgré des appels à la grève, de nouvelles manifestations sont prévues les 3 et 5 novembre, les syndicats cherchant à maintenir la pression sur l'exécutif.

La rentrée redoutée par le gouvernement n’a finalement pas provoqué de vague massive de blocages. Selon les chiffres communiqués lundi 2 novembre par le ministère de l’Éducation nationale, 41 lycées ont été bloqués dans la matinée, soit environ 1 % des 3 700 établissements du pays. Dans les trois quarts des départements, aucune perturbation n’a été signalée. Un bilan très éloigné des appels lancés pendant le week-end par plusieurs organisations de jeunesse, qui espéraient prolonger la contestation sociale après trois samedis consécutifs de manifestations.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a qualifié ces blocages de « résiduels ». Depuis plusieurs jours, l’exécutif appelait les lycéens à reprendre les cours, tout en promettant de poursuivre les discussions sur leurs revendications. Emmanuel Macron avait lui-même fait savoir, par l’intermédiaire de l’Élysée, que « le temps d’un retour en classe est venu ». Les chiffres de cette première journée semblent conforter la position gouvernementale, même si les syndicats avaient surtout fixé leurs prochaines échéances aux 3 et 5 novembre.

Les syndicats misent désormais sur mardi et jeudi

L’Union étudiante et l’Union syndicale lycéenne maintiennent leur appel à une « journée noire » mardi 3 novembre, avec des blocages annoncés dans les universités et les lycées. Une nouvelle mobilisation interprofessionnelle doit suivre jeudi 5 novembre. Les organisations de jeunesse espèrent ainsi élargir le mouvement et maintenir la pression sur l’exécutif, malgré la diminution du nombre de manifestants recensés lors des derniers rassemblements nationaux.

Le bilan de lundi ne permet donc pas encore de conclure à la fin de la contestation. Il révèle néanmoins un décalage entre l’ampleur des appels à la mobilisation et leur traduction concrète dans les établissements. Pour le gouvernement, les journées de mardi et jeudi constitueront les prochains tests. Pour les syndicats, il s’agira de démontrer qu’ils conservent une capacité de mobilisation au-delà des cortèges du samedi.