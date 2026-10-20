Vie chère : partie des Outre-mer, la colère gagne désormais toute la France

La contestation contre le coût de la vie, initialement ancrée dans les territoires ultramarins, s'étend à l'ensemble de la France. Les manifestations du 17 octobre 2026 réunissent divers groupes sociaux, mettant en lumière des inégalités structurelles et une convergence des revendications, soulignant des préoccupations partagées sur le pouvoir d'achat et l'accès aux services.

La contestation contre la vie chère prend une dimension nationale, mais ses racines plongent dans une réalité bien connue des territoires ultramarins. Depuis plusieurs années, les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dénoncent le coût excessif des produits alimentaires, des carburants et des services essentiels. Des revendications longtemps considérées comme spécifiques aux Outre-mer qui trouvent aujourd’hui un écho grandissant dans l’Hexagone. Les manifestations du samedi 17 octobre 2026, organisées dans plusieurs villes françaises, ont rassemblé des lycéens, des syndicats, des agriculteurs, des chauffeurs VTC et d’anciens Gilets jaunes autour d’une même préoccupation : la baisse du pouvoir d’achat. À Paris, plusieurs participants ont également porté les revendications ultramarines, notamment concernant les prix de l’alimentation et l’accès à l’eau potable. Cette convergence donne une nouvelle visibilité à des difficultés économiques et sociales dénoncées depuis longtemps par les populations d’Outre-mer.

En Martinique, la lutte contre la vie chère constitue un sujet particulièrement sensible depuis les grandes mobilisations de 2009, avant de connaître une nouvelle intensité en 2024. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC) a multiplié les actions pour dénoncer les écarts de prix entre les Antilles et l’Hexagone, notamment dans les grandes surfaces. Malgré la signature d’un protocole destiné à faire diminuer le prix de nombreux produits alimentaires, les militants estiment que les engagements n’ont pas produit les résultats attendus. Le mouvement avait d’ailleurs annoncé dès septembre une reprise de la mobilisation à partir du 19 octobre 2026. Cette nouvelle journée de contestation a été marquée par des barrages routiers et des incidents dans plusieurs communes martiniquaises. Selon les autorités, plus d’une vingtaine de barrages ont été recensés lundi, tandis que des commerces ont été dégradés. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a reconnu la légitimité des préoccupations liées au pouvoir d’achat tout en condamnant les violences et les pillages.

Des revendications ultramarines longtemps restées au second plan

La mobilisation actuelle met également en lumière des inégalités structurelles propres aux économies ultramarines. L’éloignement géographique, la dépendance aux importations, les coûts de transport et la concentration de certains circuits de distribution contribuent à renchérir de nombreux produits du quotidien. Ces difficultés se cumulent parfois avec des problèmes d’accès aux services publics, au logement et à l’eau potable. À Mayotte, des mobilisations avaient ainsi commencé dès la fin du mois d’août, notamment autour du lycée polyvalent de la Cité du Nord, à Acoua, plusieurs semaines avant les premières grandes manifestations lycéennes en région parisienne. À La Réunion, des rassemblements contre la vie chère ont également été signalés le 17 octobre à Saint-Denis, Saint-Pierre et au Port. Ces différents mouvements ne partagent pas nécessairement les mêmes organisations ni les mêmes revendications, mais ils témoignent d’un mécontentement social qui dépasse désormais les frontières de chaque territoire.

L’élargissement de la contestation au niveau national pourrait modifier la place des questions ultramarines dans le débat public. Alors que les discussions politiques se concentrent traditionnellement sur le pouvoir d’achat dans l’Hexagone, les mobilisations actuelles rappellent que certaines populations françaises subissent depuis longtemps des écarts de prix particulièrement importants. Pour les organisations mobilisées, la question ne se limite plus à obtenir des aides ponctuelles, mais concerne également le fonctionnement des marchés, la concurrence dans la distribution et les politiques publiques destinées à réduire les inégalités territoriales. La convergence entre les revendications ultramarines et celles des manifestants hexagonaux reste néanmoins à construire, tant les situations locales et les attentes diffèrent. Les prochaines semaines permettront de mesurer la capacité de ces mouvements à porter des propositions communes. Une chose apparaît déjà : la lutte contre la vie chère, historiquement centrale dans les mobilisations ultramarines, occupe désormais une place majeure dans le débat social français.