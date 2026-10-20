Émeutes à Paris: le couvre-feu reconduit ce mardi soir à République et aux Halles, de 23h à 6h

Le couvre-feu à Paris est reconduit pour la deuxième nuit, de 23h à 6h, touchant la place de la République et les Halles, après des émeutes au cours du week-end. Les manifestations non autorisées sont interdites dès 20h, tandis que des contrôles renforcés visent à prévenir de nouveaux troubles.

Le couvre-feu est reconduit à Paris pour une deuxième nuit consécutive. Ce mardi, les secteurs de la place de la République et des Halles sont à nouveau concernés par une interdiction de circulation de 23h à 6h du matin. Cette décision prolonge les restrictions annoncées lundi, après les émeutes et les violences qui ont frappé la capitale pendant le week-end.

La mesure concerne toutes les personnes présentes dans les périmètres définis par les autorités, à l’exception de celles bénéficiant de dérogations. Elle s’accompagne d’une interdiction de manifester dès 20h dans les zones concernées, afin d’empêcher de nouveaux rassemblements et affrontements.

République et les Halles sous couvre-feu pendant sept heures

Le couvre-feu débute ce mardi à 23h et prend fin mercredi à 6h. Il concerne notamment la place de la République, située à la jonction des 3e, 10e et 11e arrondissements, ainsi que plusieurs rues du quartier des Halles, dans le 1er arrondissement.

Dans le secteur des Halles, les restrictions portent notamment sur les abords de la place Maurice-Quentin, de la rue Berger, du passage des Lingères, du boulevard de Sébastopol et de la rue Rambuteau. Ces espaces très fréquentés font l’objet d’une surveillance policière renforcée.

Les habitants, les personnes travaillant dans les zones concernées, les commerçants et les services de secours peuvent bénéficier de dérogations. Des contrôles d’identité et de justificatifs peuvent être effectués par les forces de l’ordre.

Les manifestations interdites dès 20h

En parallèle du couvre-feu, les rassemblements et manifestations non autorisés sont interdits dès 20h et jusqu’à 6h du matin dans les secteurs visés par les arrêtés préfectoraux. Cette interdiction commence donc trois heures avant les restrictions de circulation.

Les autorités entendent empêcher la reconstitution de groupes impliqués dans les violences du week-end. Des mesures supplémentaires encadrent également le transport d’armes, d’artifices et de produits inflammables susceptibles d’être utilisés contre les forces de l’ordre ou pour provoquer des incendies.

Métro et RER : des perturbations attendues dans le centre de Paris

Les restrictions de circulation peuvent également avoir des conséquences sur les transports en commun. Les stations République, Châtelet, Châtelet-Les Halles et Les Halles figurent parmi les principaux points de transport concernés par le dispositif de sécurité.

Des fermetures d’accès, des interruptions de desserte et des modifications de correspondances peuvent être décidées en fonction des consignes préfectorales. Les voyageurs qui doivent traverser le centre de Paris en soirée sont invités à vérifier les conditions de circulation avant leur départ.

Des commerces pillés, des incendies et des affrontements avec la police

La reconduction du couvre-feu fait suite aux violences qui ont touché plusieurs grandes villes françaises. À Paris, les troubles du week-end ont été marqués par des pillages, des incendies de mobilier urbain et des affrontements entre des groupes de casseurs et les forces de l’ordre.

La place de la République a été l’un des points de tension. Le quartier des Halles, qui concentre de nombreux commerces et accueille quotidiennement des milliers de voyageurs, a également été touché par les dégradations. La violente agression d’un couple d’octogénaires à Paris a aussi illustré la gravité des violences commises pendant les troubles.

Les autorités cherchent désormais à empêcher de nouveaux pillages et à éviter que les rassemblements nocturnes ne dégénèrent. Les forces de l’ordre sont mobilisées pour contrôler les accès aux périmètres interdits et intervenir en cas de non-respect des restrictions.

Le gouvernement maintient les mesures de fermeté

Le gouvernement de Sébastien Lecornu a choisi de recourir à des couvre-feux ciblés dans les secteurs particulièrement touchés par les violences. Plusieurs villes françaises ont adopté des restrictions nocturnes pour tenter de rétablir l’ordre après les affrontements et les dégradations du week-end.

À Paris, les autorités maintiennent donc leur dispositif pour une deuxième nuit, en concentrant les restrictions sur République et les Halles. Les personnes qui ne bénéficient d’aucune dérogation doivent quitter les périmètres concernés avant 23h.

Le couvre-feu doit prendre fin mercredi à 6h du matin. Si les tensions persistent, les autorités pourront décider de prolonger à nouveau les restrictions pour les nuits suivantes.