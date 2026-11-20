Mort d’un manifestant à Paris : méthadone à dose toxique, cocaïne et alcool retrouvés dans son corps, aucune trace de gaz lacrymogène

Les analyses toxicologiques effectuées après la mort de Christophe M., 59 ans, lors d'une manifestation à Paris, révèlent la présence de méthadone à dose toxique, ainsi que de l'alcool, de la cocaïne et du cannabis, sans aucune trace de gaz lacrymogène. Sa famille, soupçonnant une responsabilité policière, attend les conclusions de l'enquête judiciaire.

Les résultats des analyses toxicologiques réalisées après la mort de Christophe M., 59 ans, décédé le 17 octobre à Paris lors d’une manifestation contre la vie chère, apportent de nouveaux éléments à l’enquête. Alors que sa famille soupçonnait les gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre d’avoir provoqué son décès, les examens ont révélé la présence d’alcool, de cocaïne, de cannabis et de plusieurs médicaments, dont une dose toxique de méthadone. Aucune trace de gaz lacrymogène n’a été détectée.

Une dose de méthadone compatible avec une intoxication mortelle

Les analyses complémentaires dévoilées ce vendredi ont révélé la présence de plusieurs substances dans l’organisme du manifestant. Les médecins légistes ont notamment retrouvé de l’alcool à un niveau « compatible avec un état d’ébriété », ainsi que des traces de cocaïne, de cannabis et de différents médicaments, parmi lesquels des antidépresseurs.

L’élément le plus préoccupant concerne la méthadone, un puissant opioïde de synthèse utilisé notamment dans les traitements de substitution aux opiacés. Les concentrations retrouvées ont été qualifiées de « toxiques et compatibles avec la survenue d’une toxicité létale ». L’association de cette substance avec l’alcool et d’autres produits psychoactifs peut provoquer une dépression respiratoire et des complications cardiaques potentiellement mortelles.

Ces constatations fournissent une explication médicale possible au décès, sans constituer à ce stade une conclusion judiciaire définitive sur son origine exacte.

Aucune trace de gaz lacrymogène détectée

Les examens ont également porté sur la présence éventuelle de substances utilisées dans les grenades lacrymogènes. Les analyses n’ont révélé aucune trace de gaz CS, ou 2-chlorobenzylidène malonitrile, le composé irritant couramment employé par les forces de l’ordre.

Cette absence de détection fragilise la piste d’une intoxication aux gaz lacrymogènes comme cause principale du décès. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’affirmer que Christophe M. n’y a jamais été exposé.

Le 17 octobre, la place de la République avait été le théâtre de violents affrontements entre manifestants et policiers. Les forces de l’ordre avaient utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser certains groupes, dans un contexte de fortes tensions et de nombreuses interpellations.

Un malaise après la manifestation, puis une défaillance cardiorespiratoire

Christophe M., intermittent du spectacle âgé de 59 ans, participait à la mobilisation parisienne contre la vie chère. Selon la plainte déposée par sa compagne, il aurait été exposé à des gaz lacrymogènes « de manière massive », alors qu’il ne disposait d’aucune protection particulière.

L’homme avait ensuite ressenti des douleurs et un malaise avant de perdre connaissance près de la station de métro Jacques-Bonsergent. Pris en charge par des secouristes bénévoles puis par les pompiers, il était décédé à 18h56, malgré les tentatives de réanimation.

Le 27 octobre, le parquet de Paris avait communiqué les premières conclusions de l’autopsie, faisant état d’une « défaillance cardiorespiratoire aiguë sur un terrain de cardiopathie ». Les médecins légistes n’avaient par ailleurs relevé aucune « lésion de prise, de défense ou de maintien », autrement dit aucune blessure caractéristique d’une immobilisation ou d’une altercation physique.

La famille avait porté plainte contre les forces de l’ordre

Estimant que l’exposition aux gaz lacrymogènes pouvait avoir joué un rôle dans la mort de Christophe M., sa compagne, avec laquelle il partageait sa vie depuis 26 ans, avait engagé une procédure judiciaire.

Le 26 octobre, son avocat, Me Youri Krassoulia, avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

Après la communication des nouveaux résultats toxicologiques, l’avocat a réagi ce vendredi : « La famille prend acte des premières réponses qui ont mis beaucoup de temps à venir, pour déterminer les causes du décès de Christophe. »

Il a également précisé que les proches du défunt « attendent les conclusions de l’instruction et s’en remettent au travail de la justice depuis l’ouverture de cette information judiciaire ».