Manifestations: violences, gaz lacrymogènes, interpellations… La tension monte dans toute la France

La journée de mobilisation du 17 octobre en France est marquée par des violences et des interventions policières. À Lyon et dans l'agglomération parisienne, des gaz lacrymogènes sont utilisés et 40 interpellations sont réalisées, tandis que le gouvernement se prépare à une nouvelle vague d'affrontements face à des appels à des centaines de manifestations.

La journée de mobilisation de ce samedi 17 octobre a rapidement pris une tournure tendue. Dispersions de manifestants à Lyon, usage de gaz lacrymogènes, 40 interpellations annoncées dans l’agglomération parisienne, tentatives de blocage et dispositif policier renforcé : les premiers incidents se sont multipliés dès la matinée. Alors que les cortèges les plus importants sont encore attendus, les autorités se préparent à de nouveaux affrontements.

Lyon : gaz lacrymogènes, blocages et dispersions dès le matin

À Lyon, les forces de l’ordre ont dû intervenir dans plusieurs secteurs de l’agglomération. Près du pont de la Guillotière, une quarantaine de personnes ont été dispersées après une tentative de blocage de la circulation. Au rond-point de la Feyssine, une quinzaine de manifestants ont également été dispersés. Une autre intervention a eu lieu à proximité de la raffinerie de Feyzin, où une dizaine de personnes s’étaient regroupées.

La tension est également montée devant la préfecture du Rhône. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser un rassemblement, tandis que des contrôles ont été organisés sur le pont Wilson. Plusieurs personnes portant des gilets jaunes ont été repérées dans le secteur.

Région parisienne : 40 interpellations avant les principaux cortèges

Dans l’agglomération parisienne, 40 interpellations ont été annoncées dès la matinée. Ce chiffre illustre l’ampleur du dispositif policier déployé avant même le départ des principales manifestations.

À Paris, le cortège prévu à 14 heures entre la place de la République et la place de Clichy concentre les inquiétudes. La préfecture de police a interdit les rassemblements dans plusieurs secteurs sensibles. Des commerçants ont protégé leurs vitrines, redoutant des dégradations et des affrontements dans les rues de la capitale.

Ces premières tensions font écho aux alertes sur les risques de violences lors des manifestations du 17 octobre, formulées avant cette nouvelle journée de mobilisation.

Jusqu’à 500 actions envisagées : le spectre d’une nouvelle crise sociale

La contestation dépasse désormais largement les établissements scolaires. Anciens Gilets jaunes, étudiants, syndicalistes, agriculteurs et militants de différents mouvements ont appelé à descendre dans la rue contre la vie chère, la hausse des prix du carburant et la politique du gouvernement.

Près de 500 actions ont été envisagées à travers le pays, dont plus de 90 manifestations en cours d’organisation. À Nantes, Rennes, Grenoble, Toulouse et Marseille, les autorités ont anticipé des rassemblements et de possibles blocages. La mobilisation s’annonce d’autant plus difficile à encadrer que plusieurs appels ont été lancés directement sur les réseaux sociaux, sans organisation centralisée.

Plus de 900 policiers blessés : les violences des dernières semaines pèsent sur la journée

Les tensions de ce samedi prolongent plusieurs semaines d’affrontements autour des manifestations lycéennes. Le gouvernement a fait état de plus de 900 policiers blessés depuis le début du mouvement. Des personnels de l’Éducation nationale ont également été touchés, tandis que plusieurs jeunes manifestants ont subi de graves blessures lors d’interventions policières.

Parmi les incidents les plus graves, un lycéen de 15 ans a eu la main arrachée par une grenade à Lens. Cette affaire a provoqué une vive polémique sur les méthodes de maintien de l’ordre. L’IGPN a été saisie et plusieurs responsables politiques ont demandé des comptes à Laurent Nuñez.

Les incidents du 14 octobre à Paris, notamment autour de la place Vauban, ont également illustré la violence des confrontations. Des manifestants et des policiers antiémeutes s’y sont affrontés à la fin d’un rassemblement. À Reims, un policier de la BAC a été filmé lançant une grenade fumigène au milieu de lycéens, alimentant les critiques sur les interventions policières.

Laurent Nuñez durcit le ton, les forces de l’ordre se préparent à de nouveaux affrontements

Face à cette multiplication des incidents, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé une réponse ferme aux violences et aux blocages durables. Il a également ouvert la voie à un nouvel usage des grenades assourdissantes en cas de violences urbaines extrêmement graves, après leur suspension consécutive à la grave blessure d’un lycéen à Lens.

La journée du 17 octobre place ainsi les forces de l’ordre face à une mobilisation particulièrement difficile à maîtriser. Entre les appels aux blocages, la multiplication des rassemblements et les risques d’infiltration des cortèges par des groupes violents, les autorités craignent une nouvelle vague d’affrontements.

Alors que les principales manifestations doivent encore se dérouler cet après-midi, les premiers incidents montrent déjà que la colère sociale s’accompagne de tensions importantes dans plusieurs villes françaises.