Entrevue POLITIQUE

Manifestation du 31 octobre : la justice autorise le parcours Bastille–Nation, Laurent Nuñez saisit le Conseil d’État

Par

2 minutes de lecture

Manifestation du 31 octobre : la justice autorise le parcours Bastille–Nation, Laurent Nuñez saisit le Conseil d'État
Manifestation du 31 octobre : la justice autorise le parcours Bastille–Nation, Laurent Nuñez saisit le Conseil d'État

Le bras de fer entre les organisateurs de la manifestation du 31 octobre et les autorités se poursuit devant la justice. Vendredi, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté préfectoral qui imposait aux manifestants un itinéraire à l’écart du centre de la capitale. Les organisateurs ont ainsi obtenu l’autorisation d’emprunter le parcours Bastille–Nation, qu’ils réclamaient depuis plusieurs jours. Une décision immédiatement contestée par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, qui a annoncé un recours devant le Conseil d’État.

La préfecture de police souhaitait initialement faire défiler le cortège entre la porte de Bagnolet et la porte de Charenton, dans l’est parisien. Les autorités justifiaient cette décision par les risques de troubles à l’ordre public, dans un contexte de tensions persistantes depuis les manifestations du 17 octobre. Les organisateurs contestaient cette restriction, considérant que le parcours proposé ne permettait pas à leur mobilisation de bénéficier de la visibilité souhaitée.

Laurent Nuñez refuse de céder sur le parcours

En déplacement à Rouen, Laurent Nuñez a confirmé que l’État entendait contester la décision du tribunal administratif. Le ministre invoque les risques de violences et les difficultés que pourrait poser un défilé dans des secteurs très fréquentés de la capitale. Le Conseil d’État pourrait être amené à statuer dans la nuit, à quelques heures seulement du début du rassemblement.

La décision du tribunal administratif constitue une première victoire pour les organisateurs, mais elle ne met pas définitivement fin au différend. Le parcours reste susceptible d’être modifié si le Conseil d’État donne raison aux autorités. Cette nouvelle confrontation judiciaire illustre les tensions entre le maintien de l’ordre et l’exercice du droit de manifester, alors que la journée du 31 octobre s’annonce particulièrement sensible pour le gouvernement.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de POLITIQUE

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une