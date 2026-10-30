Christine Lagarde quitte la BCE avant la présidentielle : le RN et LFI accusent Macron de préparer sa succession

Christine Lagarde annonce son départ anticipé de la Banque centrale européenne pour février 2027, suscitant des accusations politiques à l'encontre d'Emmanuel Macron. Les partis d'opposition, notamment le RN et LFI, craignent une manipulation du processus de succession en vue de l'élection présidentielle, tandis que Lagarde évoque un besoin de liberté d'expression.

Christine Lagarde quittera la présidence de la Banque centrale européenne le 7 février 2027, près de neuf mois avant le terme prévu de son mandat. Une annonce qui provoque déjà une polémique politique en France. Le Rassemblement national et La France insoumise soupçonnent Emmanuel Macron de vouloir peser sur la désignation de son successeur avant l’élection présidentielle.

Le calendrier n’a échappé à personne. En annonçant son départ anticipé de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde ouvre la voie à une succession qui pourra être organisée avant la présidentielle française du printemps 2027. L’ancienne ministre de l’Économie, nommée à Francfort en 2019, devait initialement rester à la tête de l’institution jusqu’à l’automne prochain. Son choix modifie donc sensiblement le calendrier des discussions entre les dirigeants européens.

À gauche comme à droite, l’annonce suscite les mêmes soupçons. Jean-Luc Mélenchon et le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Éric Coquerel, accusent Emmanuel Macron de vouloir conserver une influence sur les grandes orientations économiques européennes en participant au choix du prochain président de la BCE. Au Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy dénonce lui aussi ce qu’il considère comme une tentative de verrouillage institutionnel avant une éventuelle alternance politique en France.

Une succession aux enjeux considérables

La présidence de la BCE constitue l’une des fonctions les plus influentes de l’Union européenne. L’institution détermine notamment les taux directeurs de la zone euro et joue un rôle central dans la lutte contre l’inflation. La désignation de son président résulte de négociations entre les gouvernements européens, dans lesquelles la France dispose d’un poids politique important, sans pouvoir décider seule du résultat.

Christine Lagarde avance, de son côté, une tout autre explication. Elle souhaite retrouver une plus grande liberté d’expression sur les enjeux internationaux, alors que ses fonctions actuelles lui imposent une stricte réserve institutionnelle. Emmanuel Macron a pour sa part salué son action à la tête de la Banque centrale européenne, sans répondre directement aux accusations de manœuvre politique.

Une polémique déjà installée avant 2027

Le départ de Christine Lagarde intervient dans une période où la question de l’héritage institutionnel d’Emmanuel Macron prend une importance croissante. Le chef de l’État, qui ne peut briguer un troisième mandat consécutif, conserve jusqu’à la fin de sa présidence la possibilité de participer aux grandes décisions européennes. Pour ses opposants, cette situation pose la question de l’influence qu’il pourrait continuer d’exercer après son départ de l’Élysée.