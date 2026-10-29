La décision du préfet de police de Paris d'interdire le colloque sur la « remigration » et la manifestation du collectif Objectif Remigration relance le débat sur la liberté d'expression en France. Les tensions politiques et le contexte sécuritaire soulèvent des interrogations sur la proportionnalité de telles interdictions face aux droits fondamentaux.

Le préfet de police de Paris a décidé d’interdire le colloque consacré à la « remigration », prévu samedi 31 octobre au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’une manifestation organisée dimanche dans la capitale par le collectif Objectif Remigration. Prise à la demande du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, cette décision intervient dans un climat particulièrement tendu, quelques jours après l’attentat raciste de Trappes. Si les autorités entendent prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public, l’interdiction de ces rassemblements soulève une question essentielle dans une démocratie : jusqu’où l’État peut-il restreindre la liberté de réunion et d’expression au nom de la sécurité ?

Le colloque, organisé par le cercle de réflexion identitaire Polémia, devait réunir plusieurs personnalités de la droite radicale française et européenne, notamment Éric Zemmour et Jean-Yves Le Gallou. Ses organisateurs souhaitaient débattre de la « remigration », une notion controversée qui recouvre, selon les mouvements qui l’emploient, différentes propositions de retour ou d’expulsion de populations étrangères. Ses opposants dénoncent un projet discriminatoire et potentiellement contraire aux droits fondamentaux. Plusieurs responsables politiques de gauche, dont des élus socialistes, communistes, écologistes et insoumis, avaient réclamé l’interdiction de l’événement. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, avait également demandé aux autorités d’examiner les possibilités juridiques d’empêcher les rassemblements prévus dans la capitale. Mais l’opposition politique à un événement ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour l’interdire. Dans une démocratie libérale, la liberté d’expression protège aussi les opinions qui dérangent, sous réserve des limites fixées par la loi, notamment en matière d’incitation à la haine et à la violence.

Une interdiction préventive dont la proportionnalité peut être discutée

C’est précisément sur ce terrain que la décision préfectorale peut faire l’objet d’une critique. Le droit français autorise l’administration à interdire une manifestation lorsqu’elle présente des risques suffisamment graves pour l’ordre public et que des mesures moins restrictives ne permettent pas de les prévenir. Une telle décision doit toutefois reposer sur une appréciation concrète des circonstances, et non sur la seule orientation idéologique des organisateurs. Le contexte sécuritaire constitue un élément que les autorités peuvent légitimement prendre en compte, particulièrement après les violences récentes. Mais il appartient également à l’État d’examiner les possibilités d’encadrement policier, de modification du parcours ou de sécurisation des lieux avant de recourir à une interdiction totale. Du point de vue des défenseurs d’une conception exigeante des libertés publiques, empêcher préventivement un colloque politique peut créer un précédent préoccupant si la nécessité de cette mesure n’est pas précisément démontrée. Cette interrogation dépasse les seuls mouvements identitaires : elle concerne potentiellement toutes les organisations politiques, syndicales ou associatives susceptibles de faire l’objet de restrictions administratives.

La décision du gouvernement met ainsi en tension deux responsabilités fondamentales de l’État : protéger la population contre les violences et garantir l’exercice des libertés publiques. Les défenseurs de l’interdiction estiment que les rassemblements annoncés présentent des risques particuliers, compte tenu du contexte et de la présence attendue de militants issus de mouvances radicales. À l’inverse, une lecture attachée à la souveraineté nationale et aux libertés constitutionnelles conduit à rappeler que la puissance publique doit exercer ses prérogatives dans un cadre juridique strict, sans transformer le désaccord politique en critère d’interdiction. La fermeté de l’État face aux violences et aux infractions ne suppose pas nécessairement l’interdiction préalable de toute réunion controversée. Si les organisateurs contestent les arrêtés devant la justice administrative, les magistrats devront apprécier la réalité des risques invoqués et la proportionnalité des mesures prises. Au-delà du cas d’Objectif Remigration, cette affaire pose une question durable pour la vie démocratique française : comment préserver l’ordre public sans affaiblir les libertés que les institutions ont précisément pour mission de protéger ?