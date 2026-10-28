La polémique sur Parcoursup resurgit avec les échanges entre Jean-Michel Blanquer et Clémence Guetté. Blanquer défend la plateforme contre la gauche, qu'il accuse de démagogie, tandis que Guetté milite pour une augmentation des places dans l'enseignement supérieur, soulignant que les problèmes d'accès perdurent malgré les changements prévus d'ici 2028.

Le projet gouvernemental de remplacement de Parcoursup relance les affrontements politiques sur l’accès à l’enseignement supérieur. Invité de franceinfo ce mardi 27 octobre, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale, a vigoureusement défendu la plateforme mise en place en 2018. Il accuse la gauche de démagogie et reproche également à une partie de la droite son manque de courage politique. La députée insoumise Clémence Guetté lui a répondu dans la même matinale, dénonçant les conséquences du système actuel sur les lycéens et réclamant davantage de places dans les formations supérieures.

Jean-Michel Blanquer considère que Parcoursup a constitué un progrès par rapport au système précédent, notamment en permettant de mieux organiser les candidatures et d’éviter certaines procédures d’affectation qu’il jugeait insatisfaisantes. L’ancien ministre estime que les critiques visant la plateforme confondent les difficultés structurelles de l’enseignement supérieur avec les modalités techniques d’admission. Il a particulièrement ciblé Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise, qui défendent la suppression de Parcoursup et contestent la sélection à l’entrée de l’université.

Clémence Guetté réclame davantage de places dans l’enseignement supérieur

En réponse, Clémence Guetté a reproché à Jean-Michel Blanquer sa gestion du système éducatif et défendu une réforme fondée sur l’augmentation des capacités d’accueil. Pour la députée LFI, les difficultés rencontrées par les lycéens proviennent principalement du manque de places dans certaines formations et de la sélection opérée entre les candidats. Elle considère qu’un changement de plateforme ne suffira pas à résoudre les problèmes si les moyens accordés aux universités et aux établissements d’enseignement supérieur ne sont pas renforcés.

Cette confrontation intervient au lendemain des annonces de Sébastien Lecornu concernant l’avenir de Parcoursup. Le gouvernement prévoit de transformer la plateforme dès la campagne d’admission de 2027, avant son remplacement annoncé pour 2028. L’exécutif souhaite notamment renforcer la transparence des critères de sélection, simplifier les procédures et améliorer l’accompagnement des élèves dans leur orientation.