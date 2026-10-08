Crise des lycées : Bruno Retailleau dénonce la « câlinothérapie » du gouvernement

Bruno Retailleau critique fermement la réponse du gouvernement face à la mobilisation lycéenne, qualifiant la demi-journée de dialogue de « câlinothérapie ». Il considère cette approche trop conciliante, alors que les violences et dégradations persistent, soulignant une divergence avec la stratégie du gouvernement qui cherche à allier dialogue et maintien de l'ordre.

Bruno Retailleau critique la réponse apportée par l’exécutif à la mobilisation lycéenne. Le président des Républicains s’en est pris à la décision du gouvernement d’organiser une demi-journée de dialogue dans les établissements scolaires, qualifiant cette initiative de « câlinothérapie ». Une nouvelle prise de distance avec la stratégie de Sébastien Lecornu, alors que les violences et les dégradations ont marqué plusieurs journées de mobilisation.

Le gouvernement souhaite ouvrir un temps d’échange entre les élèves et les équipes éducatives afin de recueillir les revendications concernant les conditions d’enseignement, les absences de professeurs et les moyens accordés aux établissements. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté affichée par Matignon de renouer le dialogue après plusieurs semaines de tensions.

Retailleau conteste la méthode du gouvernement

Pour Bruno Retailleau, cette réponse apparaît insuffisante face à la gravité des événements survenus autour de certains lycées. En utilisant le terme de « câlinothérapie », le candidat LR entend dénoncer une approche qu’il juge trop conciliante dans un contexte marqué par des affrontements avec les forces de l’ordre, des établissements dégradés et plusieurs blessés.

Cette critique illustre une divergence entre la ligne de fermeté défendue par Bruno Retailleau et la volonté du gouvernement de combiner maintien de l’ordre et concertation. Sébastien Lecornu a notamment promis des premières décisions sur les revendications lycéennes avant la fin du mois d’octobre.