Yannick Jadot annonce son départ des Écologistes, critiquant la direction pour son rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon et son éloignement des valeurs européennes. La démission de Jérémie Iordanoff, dénonçant un manque de démocratie interne, accentue la crise au sein du parti, alors que les militants voteront sur les orientations futures.

La rupture est désormais consommée. Yannick Jadot a annoncé jeudi 19 novembre, sur BFMTV, son départ des Écologistes après l’ouverture de Marine Tondelier à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon. « Je quitte ce mouvement politique, bien sûr », a déclaré le sénateur de Paris, ancien candidat écologiste à l’élection présidentielle de 2022.

Déjà engagé aux côtés de Raphaël Glucksmann, Jadot reproche à la direction du parti de renoncer à son identité, notamment européenne. Ses accusations ont provoqué une réponse mordante de Marine Tondelier, vendredi matin sur X. La secrétaire nationale s’est étonnée qu’il se considère encore comme adhérent alors qu’il participait depuis plusieurs semaines à la campagne du candidat de Place publique. Elle a également pointé les positions de Glucksmann favorables au maintien des centrales nucléaires.

Iordanoff démissionne aussi, avant le vote des militants

La crise dépasse le seul cas de Yannick Jadot. Le député de l’Isère Jérémie Iordanoff a lui aussi annoncé sa démission dans une lettre publiée jeudi. Il accuse Marine Tondelier d’avoir compromis le choix des adhérents en privilégiant publiquement l’option Mélenchon avant leur consultation. « Je ne reconnais plus mon parti », écrit-il, en invoquant la démocratie interne et l’attachement à la construction européenne.

Son départ du mouvement ne devrait toutefois pas entraîner celui du groupe Écologiste et social à l’Assemblée nationale : son entourage a indiqué à LCP qu’il entendait continuer à y siéger. Les militants du parti doivent, eux, voter du 10 au 13 décembre entre trois orientations : une candidature autonome, un soutien à Glucksmann ou un soutien à Mélenchon.

En déplacement à Lyon vendredi, Marine Tondelier a défendu sa démarche et rappelé que les adhérents conservaient leur pouvoir de décision. Le rapprochement avec LFI reste donc soumis à ce rendez-vous interne, alors que deux figures du parti ont déjà choisi de partir.