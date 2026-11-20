Dominique de Villepin propose de nationaliser les autoroutes, prévoyant une gestion publique à l'expiration des contrats entre 2031 et 2036. En parallèle, il souhaite réformer la fiscalité, faciliter le vote à 16 ans et renforcer la sécurité. Candidat à l'Élysée, il avance un programme centré sur la protection sociale et l'amélioration de la vie quotidienne.

La proposition n° 231 tient en trois mots : « Nationaliser les autoroutes ». Elle porte la signature du Premier ministre qui avait décidé, en 2005, de vendre les participations de l’État dans les principales sociétés concessionnaires. Vingt ans après la cession, achevée début 2006, Dominique de Villepin propose de reprendre leur exploitation en régie publique à l’expiration des contrats, entre 2031 et 2036. Les revenus iraient alimenter des livrets individuels de retraite, par l’intermédiaire d’un fonds public.

Candidat à l’Élysée depuis ce vendredi 20 novembre, l’ancien chef du gouvernement a réuni 258 propositions en 25 chapitres sous le titre Réussir à nouveau. Il y défend le retour de l’impôt de solidarité sur la fortune, avec un barème proche de celui de 2016 et une exonération pour les biens professionnels nécessaires à l’activité. Il veut aussi supprimer les impôts de production et ramener à neuf grands impôts une fiscalité qui compte, selon son programme, plus de 400 taxes. Son objectif budgétaire est daté : un déficit public ramené à 2,9 % du PIB en 2031.

Le vote à 16 ans, une ENA rétablie et une CSG sur l’intelligence artificielle

Sur les institutions, Dominique de Villepin propose que les jeunes puissent voter dès 16 ans, dans leur établissement scolaire jusqu’à leur majorité. Il défend une obligation de vote sans sanction, assortie d’une règle pour le vote blanc : si celui-ci atteint 50 %, une nouvelle élection doit être organisée. Il souhaite aussi permettre aux citoyens de déclencher un référendum par pétition et rétablir l’École nationale d’administration, en ouvrant plus largement ses concours.

En matière de sécurité, il prévoit une agence de renseignement contre le narcotrafic inspirée de la DEA américaine. Les 15 000 places qu’il promet pour les primo-délinquants seraient créées dans des structures éducatives fermées relevant à la fois de la Justice et de l’Éducation nationale. Il s’engage également à faire exécuter toutes les peines prononcées et propose un enregistrement biométrique obligatoire des étrangers présents en France sans titre de séjour.

L’une de ses propositions fiscales concerne les tokens, ces unités qui servent à mesurer la quantité de texte traitée ou produite par un modèle d’intelligence artificielle. Dominique de Villepin veut soumettre la consommation des entreprises à la CSG pour financer la protection sociale. Les fournisseurs d’IA devraient, de leur côté, offrir à chacun un forfait de tokens. Le candidat propose aussi de réunir des acteurs européens pour développer des modèles de pointe et d’interdire les mécanismes de défilement infini afin de limiter le temps que les enfants passent devant les écrans.

Les engagements sur la vie quotidienne obéissent à deux calendriers. Sur le quinquennat, Villepin promet un million de voitures électriques compactes en location à tarif social, avec un accès élargi aux ménages à revenus intermédiaires. Sur dix ans, il prévoit 100 000 places pour les personnes âgées, réparties entre Ehpad et logements intermédiaires. S’y ajoutent une garantie locative universelle, qui obligerait les assureurs à couvrir les propriétaires contre les impayés, et un statut d’artiste garantissant aux créateurs un revenu de 1 000 euros par mois.

À 73 ans, l’ancien Premier ministre doit encore réunir les 500 parrainages qui lui avaient manqué en 2012. Son équipe revendique environ 300 promesses. Parmi les élus qu’il devait rencontrer vendredi dans le Val-d’Oise figure Laurent de Gaulle, maire de Valmondois et petit-neveu du Général.