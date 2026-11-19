Primaire de la droite et du centre : Attal à 38 %, Lisnard à 33 %, Retailleau à 29 % selon un sondage Ifop

La primaire de la droite et du centre se dessine avec Gabriel Attal en tête à 38 % des intentions de vote, suivi de David Lisnard (33 %) et Bruno Retailleau (29 %), selon un sondage Ifop. Malgré des bases électorales serrées, l'éventuelle participation d'Édouard Philippe modifie les dynamiques, et des tensions demeurent entre les candidats.

La bataille pour la primaire de la droite et du centre s’annonce particulièrement disputée. Selon un sondage Ifop réalisé pour Le Figaro et publié mercredi 18 novembre, Gabriel Attal recueillerait 38 % des intentions de vote parmi les Français envisageant de participer à une primaire réunissant les trois candidats actuellement engagés dans les discussions. David Lisnard, président de Nouvelle Énergie et maire de Cannes, obtiendrait 33 %, à seulement cinq points de l’ancien Premier ministre. Bruno Retailleau, président des Républicains, arriverait derrière avec 29 %. Ces résultats interviennent au lendemain d’une première réunion entre les représentants des trois formations, qui ont commencé à définir les modalités d’une consultation susceptible d’être organisée en janvier 2027. Si le scrutin voyait le jour dans cette configuration, les trois responsables politiques disposeraient donc, selon cette enquête, de niveaux de soutien relativement proches.

Le sondage révèle toutefois une situation différente lorsque Édouard Philippe est intégré à la compétition. Dans cette hypothèse à quatre candidats, David Lisnard recueillerait 29 % des intentions de vote, devant Édouard Philippe, crédité de 28 %, Gabriel Attal à 25 % et Bruno Retailleau à 18 %. Le maire de Cannes bénéficie également d’un soutien de 30 % parmi les électeurs se déclarant certains de participer à la primaire, contre 25 % pour le président d’Horizons. Autre enseignement : en l’absence d’Édouard Philippe, 48 % des sympathisants d’Horizons interrogés se reporteraient sur David Lisnard, contre 29 % sur Gabriel Attal. Ces résultats montrent que les équilibres électoraux varient sensiblement selon les candidats présents et que les soutiens du maire du Havre ne se dirigeraient pas automatiquement vers l’ancien Premier ministre macroniste.

Une primaire encore incertaine, malgré l’intérêt des électeurs

L’enquête apporte également des indications sur la participation éventuelle à cette consultation. Selon l’Ifop, 38 % des électeurs inscrits envisagent d’y prendre part, dont 17 % qui déclarent vouloir le faire avec certitude. L’intérêt est particulièrement marqué parmi les sympathisants des formations directement concernées : 62 % de ceux de Renaissance, 58 % de ceux d’Horizons et 56 % de ceux des Républicains affirment envisager de voter. Mais la participation pourrait également dépasser le périmètre traditionnel du centre et de la droite, puisque 49 % des sympathisants de Reconquête et 33 % de ceux du Rassemblement national déclarent pouvoir prendre part au scrutin. Cette ouverture potentielle constitue précisément l’un des points de désaccord entre les organisateurs, notamment sur les conditions d’accès au vote et la place éventuelle de personnalités comme Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan.

La publication de ces résultats intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les prétendants à l’Élysée. Mardi, les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard ont avancé sur le principe d’une primaire à deux tours, avec deux calendriers envisagés : les 17 et 24 janvier, ou les 24 et 31 janvier 2027. Mais Édouard Philippe continue de refuser d’y participer, malgré les appels répétés de ses concurrents. David Lisnard a d’ailleurs affirmé mercredi matin sur TF1 que sa présence devait constituer une condition essentielle à la réussite de la consultation.