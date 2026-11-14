POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Zemmour appelle Lisnard à « résister à la pression » de LR et veut une primaire sans Gabriel Attal

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Présidentielle 2027 : Zemmour appelle Lisnard à « résister à la pression » de LR et veut une primaire sans Gabriel Attal
Présidentielle 2027 : Zemmour appelle Lisnard à « résister à la pression » de LR et veut une primaire sans Gabriel Attal

Éric Zemmour entend lui aussi participer à la primaire de la droite, mais pas dans les conditions actuellement envisagées par ses organisateurs. Vendredi 13 novembre, en marge du salon du Made in France à Paris, le président de Reconquête a appelé David Lisnard à défendre une consultation suffisamment large pour permettre à son mouvement d’y participer. « J’espère que M. Lisnard résistera à la pression de ses amis de LR et qu’il imposera la présence de Reconquête », a-t-il déclaré, assurant qu’il serait alors « ravi » de se présenter à cette primaire. Une intervention qui place le maire de Cannes au centre d’un désaccord entre les différentes sensibilités de la droite, quelques jours avant la réunion prévue entre les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard.

Pour Éric Zemmour, le problème ne se limite pas à sa propre participation. Le candidat conteste également la présence de Gabriel Attal dans une compétition qui serait, selon lui, destinée à désigner un candidat de droite. Il juge « curieux » que l’ancien Premier ministre puisse participer à un tel scrutin, le présentant comme un responsable issu de la gauche. Le président de Reconquête dénonce plus largement ce qu’il considère comme une reconstitution de l’ancien bloc central autour de figures de Renaissance et des Républicains. Il estime qu’une véritable primaire de la droite devrait permettre aux formations défendant des orientations conservatrices et souverainistes de se confronter devant les électeurs, plutôt que de limiter la compétition aux responsables qui ont exercé des responsabilités gouvernementales sous Emmanuel Macron.

Lisnard pris entre une primaire de la droite élargie et le rassemblement avec Attal

Cette intervention vise directement David Lisnard, qui défend depuis plusieurs années l’organisation d’une grande primaire de la droite. Le président de Nouvelle Énergie avait auparavant envisagé un périmètre pouvant inclure Reconquête, tout en considérant qu’une procédure commune devait permettre de dépasser les rivalités entre les formations politiques. Mais la participation simultanée d’Éric Zemmour et de Gabriel Attal constitue aujourd’hui un point de désaccord majeur. Bruno Retailleau n’a pas repris à son compte l’idée d’une primaire intégrant Reconquête, tandis que François-Xavier Bellamy, député européen LR, a récemment laissé ouverte cette possibilité. Ces divergences ont également suscité les critiques de l’entourage d’Édouard Philippe, qui considère que l’élargissement progressif du scrutin rend son organisation de plus en plus difficile.

La réunion du mardi 17 novembre devrait donc porter sur une question devenue centrale : qui serait autorisé à participer à cette primaire ? Gabriel Attal défend un rassemblement du centre et de la droite refusant les alliances avec les extrêmes. Éric Zemmour souhaite au contraire une compétition concentrée sur la droite, sans l’ancien Premier ministre. Entre ces deux conceptions, David Lisnard continue de plaider pour une consultation ouverte, sans avoir annoncé de compromis sur la liste des participants. Le candidat Reconquête cherche désormais à obtenir une place dans les discussions en faisant pression publiquement sur le maire de Cannes.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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