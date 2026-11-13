Bruno Le Maire dévoile un projet ambitieux pour 2027, incluant le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans et une limitation de l'indemnisation chômage à douze mois. Ses propositions visent à redresser les finances publiques et porter le salaire médian à 4 000 euros, tout en prévoyant des mesures d'austérité.

Bruno Le Maire n’est pas encore candidat à l’élection présidentielle de 2027, mais il présente déjà un programme. Ce jeudi 12 novembre, l’ancien ministre de l’Économie a dévoilé à Paris un ensemble de 50 propositions destinées à transformer en profondeur le modèle économique français. Parmi les mesures les plus importantes figurent le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans, l’allongement de la durée de cotisation à 45 annuités et une limitation de l’indemnisation chômage à douze mois pour les moins de 55 ans. Bruno Le Maire souhaite également relever de trois points le taux normal de TVA afin de financer une baisse des prélèvements sur les salaires. Un projet qu’il présente comme une réponse à la dette publique, à la faiblesse de la croissance et aux difficultés rencontrées par les Français pour vivre de leur travail.

L’ancien locataire de Bercy affiche notamment un objectif : porter le salaire net médian à 4 000 euros par mois, contre un peu plus de 2 000 euros actuellement. Pour y parvenir, il propose une première baisse de 50 milliards d’euros des charges salariales, qui permettrait selon lui d’augmenter immédiatement d’environ 200 euros nets les rémunérations médianes. Cette diminution serait financée en partie par une hausse de trois points de la TVA normale, les taux réduits devant être maintenus. Bruno Le Maire souhaite également tripler la taxation des géants du numérique, réduire certaines dépenses sociales et supprimer une partie des niches fiscales. Son projet prévoit enfin de plafonner les indemnités de chômage à 2 200 euros nets mensuels, de limiter le cumul des aides sociales à un montant inférieur au Smic et de remplacer le RSA par une allocation destinée aux personnes ne pouvant pas travailler.

Une réforme des retraites plus exigeante et des mesures d’austérité

Le volet consacré aux retraites marque une rupture avec les compromis discutés ces derniers mois au Parlement. Bruno Le Maire propose de porter l’âge de départ à 65 ans et d’exiger 45 années de cotisation, tout en prévoyant une révision périodique de ces paramètres en fonction de l’espérance de vie. Il souhaite également introduire une part obligatoire de capitalisation, financée initialement par la cession d’une partie des participations de l’État dans les entreprises. Sur les finances publiques, l’ancien ministre défend une désindexation temporaire de certaines prestations sociales et pensions, à l’exception des plus modestes, ainsi qu’un gel des recrutements dans une large partie de la fonction publique. Il envisage parallèlement des contributions exceptionnelles sur les très hauts revenus et les patrimoines les plus élevés afin de participer au redressement des comptes.

Ce programme intervient alors que Bruno Le Maire n’a toujours pas officiellement annoncé sa candidature. L’ancien ministre souhaite d’abord défendre une vision économique et institutionnelle, avant de décider au début de l’année 2027 s’il participe à la compétition.