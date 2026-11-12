Marie-Hélène Thoraval, maire divers droite de Romans-sur-Isère, annonce son intention de voter Marine Le Pen au second tour si celle-ci affronte Jean-Luc Mélenchon. Elle critique vivement ce dernier, le qualifiant de « monarque » et redoute une dérive autoritaire de ses propositions. Parallèlement, elle plaide pour une unification de la droite et du centre.

Marie-Hélène Thoraval ne laisse guère de doute sur son choix en cas de second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Invitée de Sud Radio mardi 10 novembre, la maire divers droite de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, a affirmé qu’elle voterait « très certainement » pour la candidate du Rassemblement national dans cette hypothèse. « Je ne voterai pas blanc. Je pense que je voterai très certainement Marine Le Pen », a-t-elle déclaré au micro de Jacques Cardoze. Une prise de position remarquée de la part d’une élue qui ne soutient pas la candidate du RN au premier tour et qui se dit attachée à l’émergence d’une candidature commune du centre et de la droite. Son choix annoncé s’inscrit dans une opposition particulièrement ferme au programme de La France insoumise.

Marie-Hélène Thoraval n’a pas ménagé Jean-Luc Mélenchon au cours de son entretien. Elle l’accuse de se comporter comme un « monarque » et considère que certaines de ses propositions relèveraient, selon elle, d’une « politique de dictature ». La maire de Romans-sur-Isère s’inquiète notamment de la place accordée à la propriété privée dans le programme insoumis et affirme redouter les conséquences d’une arrivée de Jean-Luc Mélenchon à l’Élysée. Ces accusations constituent son appréciation politique du projet de LFI, qui se présente pour sa part comme un mouvement défendant une transformation démocratique des institutions. L’élue justifie néanmoins sa position en expliquant qu’elle refuserait catégoriquement de voter pour le candidat insoumis, même dans une configuration où son adversaire serait Marine Le Pen.

Une élue de droite qui appelle Gabriel Attal à se retirer

La maire de Romans-sur-Isère ne renonce pas pour autant à défendre une autre candidature au premier tour. Elle estime que les responsables du centre et de la droite doivent rapidement dépasser leurs rivalités afin de proposer une alternative commune. Interrogée sur la multiplication des prétendants, elle a notamment appelé Gabriel Attal à retirer sa candidature, considérant que l’ancien Premier ministre rencontre des difficultés dans les sondages. Elle se montre en revanche réservée sur le principe d’une primaire, qu’elle ne juge pas nécessairement adaptée au calendrier actuel. Marie-Hélène Thoraval souhaite plutôt que les principaux responsables politiques discutent directement entre eux pour parvenir à un accord. Elle dit apprécier Édouard Philippe, tout en refusant de lui apporter un soutien définitif avant que la situation ne se clarifie.

Ses déclarations interviennent alors que les enquêtes d’opinion continuent de tester différentes configurations de second tour et que les divisions du centre et de la droite alimentent les discussions sur une primaire. Marie-Hélène Thoraval estime que la multiplication des candidatures risque d’empêcher cet espace politique de présenter un projet cohérent. Sa position sur un éventuel duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pose également la question des reports de voix au second tour, sans permettre de préjuger du comportement de l’ensemble des électeurs de droite.