POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Benoît Biteau affiche son soutien à Mélenchon, les divisions s’accentuent chez les Écologistes

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Présidentielle 2027 : Benoît Biteau affiche son soutien à Mélenchon, les divisions s'accentuent chez les Écologistes
Présidentielle 2027 : Benoît Biteau affiche son soutien à Mélenchon, les divisions s'accentuent chez les Écologistes

La candidature de Marine Tondelier à la présidentielle de 2027 continue de susciter des interrogations au sein de son propre camp. Jeudi 22 octobre au soir, le député écologiste Benoît Biteau a participé à un meeting de Mathilde Panot à Rochefort, en Charente-Maritime, et affiché sa proximité avec le projet présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Une prise de position remarquée alors que plusieurs parlementaires écologistes contestent la stratégie d’une candidature autonome et que d’autres responsables du mouvement privilégient un rapprochement avec Raphaël Glucksmann.

Benoît Biteau a expliqué se reconnaître dans les orientations défendues par Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les questions écologiques. Sa présence aux côtés de Mathilde Panot intervient dans un contexte de recomposition de la gauche après la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate du 11 octobre. Alors que le candidat de Place publique défend une ligne distincte de celle de LFI, plusieurs responsables écologistes s’interrogent sur la stratégie à adopter pour la présidentielle.

Marine Tondelier confrontée à des divergences internes

La secrétaire nationale des Écologistes reste la candidate désignée par son parti, mais cette orientation ne fait pas l’unanimité. Neuf députés écologistes, dont Cyrielle Chatelain, avaient déjà exprimé leurs réserves dans un courrier rendu public le 16 octobre. Ils s’inquiètent des conséquences d’une multiplication des candidatures à gauche et souhaitent une réflexion sur les possibilités de rassemblement.

Les divergences ne portent toutefois pas uniquement sur la candidature de Marine Tondelier. Certains responsables, comme Benoît Biteau, se montrent proches de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise. D’autres, parmi lesquels Yannick Jadot, privilégient une orientation sociale-démocrate autour de Raphaël Glucksmann. Ces différences reflètent des désaccords plus profonds sur les alliances électorales, les priorités programmatiques et les relations avec LFI.

Les militants écologistes doivent se prononcer le 13 décembre sur la stratégie présidentielle du mouvement. D’ici là, les prises de position individuelles pourraient continuer à alimenter les discussions internes.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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