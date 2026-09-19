POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : les Écologistes envisagent un vote en décembre entre candidature autonome et alliance

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Présidentielle 2027 : les Écologistes envisagent un vote en décembre entre candidature autonome et alliance
Présidentielle 2027 : les Écologistes envisagent un vote en décembre entre candidature autonome et alliance

Les adhérents des Écologistes pourraient être appelés à décider eux-mêmes de la stratégie présidentielle du parti en décembre. Une motion qui doit être examinée dimanche soir par un conseil fédéral extraordinaire prévoit l’organisation d’un référendum interne du 10 au 13 décembre afin de choisir entre le maintien d’une candidature écologiste autonome et le soutien à une autre candidature.

Le document prévoit que Marine Tondelier, déjà désignée candidate des Écologistes, continuera jusque-là à « porter et à incarner le projet et les priorités » du mouvement. Le scrutin de décembre déterminerait ensuite la poursuite ou non de sa candidature et, le cas échéant, la stratégie d’alliance retenue par le parti.

Le texte doit encore être adopté dimanche

Aucune décision définitive n’est donc prise à ce stade. La motion doit d’abord obtenir l’accord du conseil fédéral réuni dimanche 20 septembre en visioconférence et peut encore être amendée. Certains opposants internes à Marine Tondelier contestent d’ailleurs le calendrier proposé et les conditions d’organisation de cette réunion.

Le débat traduit les interrogations persistantes chez les Écologistes sur la présidentielle. Une partie du mouvement défend une candidature autonome pour faire entendre spécifiquement les priorités écologistes, tandis que d’autres responsables souhaitent rechercher une candidature commune avec d’autres forces de gauche.

Un éventuel vote en décembre interviendrait après la primaire organisée en octobre par plusieurs formations de gauche, ce qui permettrait aux militants écologistes de disposer d’une vision plus précise du paysage politique avant de trancher. Pour l’heure, Marine Tondelier reste bien la candidate officielle de son parti.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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