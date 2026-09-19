Meeting LFI perturbé dans le Nord : huit militants de Nouvelle Droite condamnés à de la prison avec sursis

Huit militants du mouvement Nouvelle Droite sont condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir perturbé un meeting de La France insoumise en mars 2026. Le tribunal de Lille estime leurs actions, comprenant des violences et dégradations, comme violentes et revendiquées, entraînant également des sanctions complémentaires.

Huit militants du mouvement identitaire Nouvelle Droite ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Lille pour leur participation à la perturbation d’un meeting de La France insoumise pendant la campagne des élections municipales. Les cinq hommes et trois femmes ont écopé de peines allant de six à dix-huit mois de prison avec sursis.

Les faits remontent au 6 mars 2026 à Faches-Thumesnil, près de Lille. Une quinzaine de personnes avaient fait irruption dans une réunion de campagne de Patrick Proisy, alors maire LFI sortant, pendant une intervention du député Aurélien Le Coq. Certains participants avaient le visage dissimulé et brandissaient notamment des pancartes « LFI hors de nos mairies ».

Peinture rouge et farine

Les militants avaient projeté de la peinture rouge, présentée comme symbolisant du sang, avant d’enfariner Patrick Proisy puis de quitter les lieux. Plusieurs prévenus étaient poursuivis notamment pour violences volontaires commises en réunion.

En plus des peines de prison avec sursis, le tribunal a prononcé différentes sanctions complémentaires, dont deux ans d’inéligibilité, une interdiction d’entrer en contact avec les parties civiles pendant trois ans, des amendes et l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté.

Lors du procès fin août, le parquet avait requis dix-huit mois de prison avec sursis contre chacun des prévenus et qualifié l’opération de « violente, organisée et revendiquée ». Après le jugement, Patrick Proisy a déclaré avoir attendu de la justice qu’elle soit « claire » et « ferme » et estimé que c’était désormais le cas.