Trafic aérien interrompu à Luxembourg à cause de drones non identifiés

L’aéroport de Luxembourg a suspendu son trafic aérien pendant plusieurs heures dans la nuit de vendredi à samedi. Des drones non identifiés évoluaient sans autorisation dans le périmètre de la plateforme. Une vingtaine de vols ont été déroutés vers d’autres aéroports pendant cette interruption décidée par mesure de précaution. Les autorités aéroportuaires n’ont pas précisé l’origine de ces appareils ni leur nombre exact.

Reprise progressive du trafic

Les opérations de vol ont repris après l’évacuation de la zone par les drones. Aucun incident n’a été signalé pendant la période de suspension du trafic. Les passagers des vols concernés ont dû patienter ou rejoindre d’autres destinations que celle initialement prévue.

Cette interruption s’inscrit dans une série de perturbations causées par des drones autour des infrastructures aériennes européennes ces dernières années. Les protocoles de sécurité imposent désormais l’arrêt total des mouvements dès qu’un appareil non autorisé pénètre dans l’espace aérien protégé.