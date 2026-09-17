Royaume-Uni : un enfant de trois ans retrouvé mort après avoir disparu dans le Suffolk

Noah Woods, un enfant de trois ans porté disparu depuis mardi dans le Suffolk, au sud-est de l’Angleterre, a été retrouvé mort mercredi dans un étang à Brantham. Plus de 1 300 bénévoles avaient participé aux recherches aux côtés des services de secours et de la police. Le corps d’un enfant avait été découvert par des plongeurs de la police dans l’étang de Decoy, au sud de la commune.

La police du Suffolk avait indiqué que l’identification officielle devait encore être effectuée, tout en précisant que la famille de Noah avait été informée de la découverte. Son père, Rhys Woods, a ensuite confirmé la mort de son fils dans un message publié sur Facebook. Il a remercié les nombreuses personnes ayant participé aux recherches et apporté leur soutien à la famille.

Une disparition qui avait mobilisé d’importants moyens

Noah avait été vu pour la dernière fois mardi après-midi dans une aire de jeux de Merriam Close. Des images de vidéosurveillance le montrent près d’un tourniquet avant qu’il ne parte en courant en direction d’une ruelle. Selon les informations rapportées par les médias britanniques, l’enfant aurait échappé à la surveillance de son grand-père.

Le dispositif de recherche avait mobilisé la police, le service aérien national, les secours de la Garde côtière britannique et les pompiers du Suffolk. Des centaines de volontaires avaient également rejoint les opérations, qui se sont poursuivies jusqu’à la découverte du corps le lendemain.

La piste d’une noyade accidentelle étudiée

La police précise que la mort de l’enfant n’est pas considérée comme suspecte à ce stade. Plusieurs vérifications doivent néanmoins être menées avant la transmission du dossier au coroner, qui doit notamment déterminer les circonstances exactes du décès. Une noyade accidentelle est évoquée comme une hypothèse possible, l’étang étant situé à environ 350 mètres de l’aire de jeux.

Les autorités demandent désormais de respecter l’intimité de la famille pendant cette période. Une cagnotte destinée à soutenir les proches de Noah avait par ailleurs recueilli près de 70 000 livres sterling, soit environ 81 000 euros, selon les informations disponibles au lendemain de sa disparition.