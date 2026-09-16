MONDE Europe

Un drone abattu au-dessus de la Lituanie par un chasseur de l’OTAN

Par

1 minute de lecture

Un drone abattu au-dessus de la Lituanie par un chasseur de l’OTAN
Un drone abattu au-dessus de la Lituanie par un chasseur de l’OTAN

Un avion de chasse de l’OTAN a intercepté et détruit un drone dans le sud de la Lituanie peu après minuit mardi. Le ministre italien de la Défense estime que l’engin « provient probablement de Russie ».

L’incident s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, au-dessus du territoire lituanien. Un chasseur de l’Alliance atlantique a abattu le drone qui survolait le sud du pays, déclenchant immédiatement des interrogations sur son origine.

C’est Guido Crosetto, ministre italien de la Défense, qui a pris la parole pour qualifier la provenance de l’appareil. L’engin « provient probablement de Russie », a-t-il déclaré, sans apporter de précisions supplémentaires sur les éléments ayant conduit à cette conclusion.

La Lituanie, membre de l’OTAN depuis 2004 et frontalière de l’enclave russe de Kaliningrad, se trouve régulièrement au coeur des tensions entre l’Alliance et Moscou. La destruction de ce drone constitue un nouvel épisode dans une série d’incidents aériens qui ont multiplié les alertes dans les pays baltes ces dernières années.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une