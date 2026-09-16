Un drone abattu au-dessus de la Lituanie par un chasseur de l’OTAN

Un avion de chasse de l’OTAN a abattu un drone au-dessus de la Lituanie, suscitant des suspicions sur son origine, probablement russe selon le ministre italien de la Défense. Cet incident, survenu dans un contexte de tensions croissantes entre l’OTAN et Moscou, souligne l'instabilité persistante dans la région des pays baltes.

Un avion de chasse de l’OTAN a intercepté et détruit un drone dans le sud de la Lituanie peu après minuit mardi. Le ministre italien de la Défense estime que l’engin « provient probablement de Russie ».

L’incident s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, au-dessus du territoire lituanien. Un chasseur de l’Alliance atlantique a abattu le drone qui survolait le sud du pays, déclenchant immédiatement des interrogations sur son origine.

C’est Guido Crosetto, ministre italien de la Défense, qui a pris la parole pour qualifier la provenance de l’appareil. L’engin « provient probablement de Russie », a-t-il déclaré, sans apporter de précisions supplémentaires sur les éléments ayant conduit à cette conclusion.

La Lituanie, membre de l’OTAN depuis 2004 et frontalière de l’enclave russe de Kaliningrad, se trouve régulièrement au coeur des tensions entre l’Alliance et Moscou. La destruction de ce drone constitue un nouvel épisode dans une série d’incidents aériens qui ont multiplié les alertes dans les pays baltes ces dernières années.