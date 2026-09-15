Union européenne : près de 170 000 seniors sans domicile fixe

Près de 170 000 personnes âgées de plus de 65 ans seraient sans domicile fixe dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Selon un rapport de la FEANTSA et de la Fondation pour le logement, cette population particulièrement vulnérable reste difficile à prendre en charge par les structures d’hébergement d’urgence, alors que le nombre de personnes sans domicile continue d’augmenter.

Les associations estiment précisément à 166 261 le nombre de seniors concernés, à partir des données disponibles dans neuf pays européens. La proportion varie fortement selon les États, représentant notamment 1,6 % des personnes sans domicile en Irlande, 8,9 % en Allemagne et jusqu’à 44 % en Hongrie. Les associations soulignent également les importantes inégalités au sein des différentes générations.

Des structures d’hébergement souvent inadaptées

Les dispositifs d’urgence sont généralement conçus pour des personnes relativement autonomes et dans une logique de transition. Or, les bâtiments sans ascenseur, les lits superposés et le manque de moyens médicaux rendent leur accès particulièrement difficile pour des seniors en perte d’autonomie, dont les besoins en soins sont souvent plus importants.

Toutes classes d’âge confondues, le rapport estime à 1,4 million le nombre de personnes à la rue, hébergées en urgence ou accueillies dans des foyers en Europe, contre 1,3 million en 2024. Face à des listes d’attente qui s’allongent et à des séjours prolongés faute de solutions durables, les associations dénoncent une pression croissante sur les dispositifs et demandent aux États de mettre en place des stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme « actualisées et ambitieuses ».