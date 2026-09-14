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Financement des partis britanniques : syndicats et élus pressent Burnham de réformer les règles

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Financement des partis britanniques : syndicats et élus pressent Burnham de réformer les règles
Financement des partis britanniques : syndicats et élus pressent Burnham de réformer les règles

Des syndicats, des députés et des donateurs réclament une révision des règles de financement des partis politiques au Royaume-Uni, après que Reform UK a reçu 72 millions de livres sterling de deux milliardaires de la cryptomonnaie.

La pression monte sur Andy Burnham pour qu’il agisse. Syndicats, parlementaires et donateurs l’ont exhorté à revoir le cadre légal encadrant les dons aux partis politiques, après que Reform UK a défendu la légalité des 72 millions de livres reçus de deux milliardaires issus du secteur des cryptomonnaies.

Burnham, qui s’était par le passé prononcé en faveur d’un plafonnement des dons nationaux, n’a jusqu’ici introduit aucune restriction applicable aux donateurs basés au Royaume-Uni dans le projet de loi électorale actuellement en discussion.

Reform UK maintient que ces versements respectent la législation en vigueur, ce que ses opposants ne contestent pas sur le fond, mais qui alimente les appels à une réforme du système. Le débat porte notamment sur l’opportunité d’instaurer des plafonds sur les dons de source nationale, une mesure que plusieurs voix au sein du Parti travailliste et des milieux syndicaux jugent désormais urgente.

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