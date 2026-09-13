Ligue 1 : le PSG gagne à Brest grâce à Ferran Torres, Lille nouveau leader, l’OM à 7 points de la tête avant le Classique

Le PSG remporte sa première victoire en Ligue 1 cette saison en s'imposant 1-0 à Brest grâce à Ferran Torres. Lille, avec un succès contre Troyes, prend la tête du classement, tandis que l'OM subit une nouvelle défaite contre Rennes, restant lanterne rouge avant le prochain Classique contre Paris.

Le Paris Saint-Germain tient enfin sa première victoire de la saison en Ligue 1. En clôture de la 4e journée, le double champion d’Europe en titre s’est imposé ce dimanche soir sur la pelouse de Brest (0-1), grâce à un but de Ferran Torres dès la 5e minute. Après les nuls à Rennes (2-2) et Lille (2-2), puis la défaite contre Monaco (1-2), Paris débloque son compteur de victoires en championnat. Quatre jours après avoir écrasé le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des champions⁠, le PSG confirme son redressement, même si cette fois le succès a été beaucoup plus difficile à obtenir.

Ferran Torres frappe dès la 5e minute, Safonov sauve Paris

Paris n’a besoin que de cinq minutes pour ouvrir le score. João Neves récupère le ballon et lance rapidement Ousmane Dembélé, qui sert Ferran Torres d’une talonnade. L’Espagnol enroule du pied droit à une vingtaine de mètres et trompe Egil Selvik à ras de terre. Son troisième but de la saison en Ligue 1 place immédiatement le PSG devant.

Les Parisiens ont plusieurs possibilités de faire le break, notamment par Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, mais Brest reste dans le match. La soirée parisienne est également marquée par la sortie d’Achraf Hakimi, touché et remplacé par Fabian Ruiz à la 39e minute. Après la pause, les Bretons se procurent leurs meilleures occasions. Kamory Doumbia profite d’une mauvaise relance de Nuno Mendes et trouve le poteau à la 50e minute. Sept minutes plus tard, Matvey Safonov réalise un arrêt décisif sur une tête du même Doumbia. Le gardien russe préserve ensuite l’avantage parisien jusqu’au bout.

Le match s’est disputé dans une atmosphère particulière à Francis-Le Blé, où un hommage appuyé a été rendu à Éric Roy, décédé en juin. Sa famille était présente et de nombreuses animations avaient été organisées par le club et les supporters. Deux jours plus tôt, Jérôme Alonzo avait regretté l’absence d’un hommage généralisé de la Ligue à l’ancien entraîneur brestois⁠.

Lille prend la tête, Monaco et Rennes suivent

Cette 4e journée avait commencé vendredi par une nouvelle déconvenue de Marseille. Rennes a battu l’OM 1-0⁠, infligeant aux Marseillais leur troisième défaite en quatre journées. L’OM reste bloqué à seulement 3 points avant de recevoir précisément le PSG lors de la prochaine journée.

Samedi, Strasbourg et Monaco se sont quittés sur un nul 1-1. Auxerre a décroché ses premiers points de la saison en dominant Nice 1-0, tandis que Le Havre et Angers n’ont pas réussi à se départager (0-0). Lorient, qui menait 2-0, a vu Toulouse revenir à 2-2. Même score de parité, mais sans but, entre le Paris FC et Lyon (0-0).

Dimanche, Lille a parfaitement profité des résultats de ses concurrents. Le LOSC s’impose 2-0 contre Troyes grâce à Tiago Santos et Ethan Mbappé et s’empare de la première place à la différence de buts. Dans l’après-midi, Le Mans mène 2-0 contre Lens avant de voir les vice-champions de France revenir à 2-2. Brest-PSG conclut ensuite la journée avec la première victoire parisienne de la saison en championnat.

Tous les résultats de la 4e journée

Rennes bat Marseille 1-0. Strasbourg et Monaco font 1-1. Auxerre bat Nice 1-0. Le Havre et Angers font 0-0. Lorient et Toulouse font 2-2. Le Paris FC et Lyon font 0-0. Lille bat Troyes 2-0. Le Mans et Lens font 2-2. Enfin, le PSG s’impose 1-0 à Brest.

Le classement après quatre journées

Lille est désormais leader avec 10 points et une différence de buts de +5, devant Monaco, également à 10 points (+4), et Rennes, 10 points (+3). Le Paris FC est 4e avec 8 points devant Lyon, également à 8 points. Strasbourg suit avec 7 points.

Derrière, le succès parisien resserre le classement : le PSG, Brest et Lorient comptent chacun 5 points. Lens possède 4 points, tout comme Angers et Troyes. Marseille reste à 3 points, comme Le Mans et Auxerre. Le Havre, Toulouse et Nice ferment la marche avec 2 points. Lille possède donc déjà 7 points d’avance sur l’OM, tandis que le PSG revient à 5 points du leader après son départ raté.

Un OM-PSG déjà brûlant lors de la prochaine journée

La 5e journée commencera vendredi 18 septembre à 20h45 avec Monaco-Lens. Samedi 19 septembre, le Paris FC recevra Strasbourg à 17h15. À 20h45 se joueront Angers-Troyes, Le Mans-Lorient, Lyon-Rennes et Toulouse-Le Havre.

Dimanche 20 septembre, Auxerre recevra Brest à 15h, avant un Nice-Lille à 17h15. La journée se terminera à 20h45 par Marseille-PSG, premier Classique de la saison. Le rendez-vous arrive dans deux situations totalement différentes : Paris vient de débloquer son compteur à Brest alors que Marseille reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1. Une victoire parisienne au Vélodrome laisserait déjà l’OM à cinq points du PSG après seulement cinq journées.