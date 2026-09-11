Kylian Mbappé comparé à un dictateur sur les réseaux sociaux : "Ça me fait moins rire. Ce sont des gens qui ont assassiné des personnes"

Kylian Mbappé réagit aux mèmes le représentant comme un dictateur, admettant apprécier certaines blagues tout en dénonçant les références à des figures responsables de massacres. Il souligne le manque de conscience politique qui accompagne ces détournements, appelant à différencier l'humour inoffensif de la caricature ofensive qui banalise l'Histoire.

Kylian Mbappé a réagi aux nombreux montages et mèmes qui circulent sur les réseaux sociaux et le représentent sous les traits d’un dictateur. Le capitaine de l’équipe de France reconnaît qu’une partie de ces détournements peut le faire rire lorsqu’ils restent « bon enfant ». Mais l’attaquant du Real Madrid apprécie beaucoup moins d’être associé à des personnages responsables de massacres et du malheur de millions de personnes.

Le phénomène a pris une ampleur particulière autour de la star française, dont l’autorité supposée dans ses équipes est régulièrement caricaturée sur Internet. Une image de « patron » qui avait encore été largement commentée pendant la Coupe du monde 2026, où Mbappé a notamment battu le record de buts en équipe de France après son doublé contre le Sénégal.

« Il y a une partie de ces blagues que je trouve drôle »

Interrogé sur ces détournements, Kylian Mbappé ne rejette pas en bloc l’humour qui s’est développé autour de son personnage. Il assure même comprendre l’intention de certains internautes : « Il y a une partie de ces blagues que je trouve drôle, parce qu’on sent que, pour certains, c’est vraiment bon enfant. » Le Français distingue donc les simples plaisanteries des montages faisant directement référence à des dictateurs ou à des dirigeants ayant marqué l’Histoire par leurs crimes.

« On connaît les dégâts que ces personnes ont causés dans l’Histoire »

Mbappé fixe tout de même une limite. Si la caricature de son autorité peut l’amuser, l’utilisation de personnages historiques responsables de violences de masse lui paraît beaucoup plus difficile à prendre à la légère : « Mais il y a aussi une partie qui me fait moins rire, parce qu’on connaît les dégâts que ces personnes ont causés dans l’Histoire. »

Sur les réseaux sociaux, le capitaine des Bleus a été représenté de multiples façons, parfois vêtu d’un uniforme militaire ou installé dans des décors directement inspirés de régimes autoritaires. Le procédé consiste généralement à pousser à l’extrême l’image d’un Mbappé qui déciderait de tout autour de lui.

Cette représentation ne date pas de ces derniers jours. Pendant la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps avait lui-même évoqué l’écart entre la perception extérieure de son capitaine et son rôle réel au sein du groupe, alors que les caricatures présentant Mbappé comme un « dictateur » circulaient déjà abondamment.

« Je ne pense pas avoir fait ça dans ma vie »

Mbappé va surtout plus loin lorsqu’il évoque la réalité des personnages auxquels son visage est parfois associé : « Être comparé à des gens qui ont assassiné des personnes ou rendu des millions et des millions de gens malheureux… Je ne pense pas avoir fait ça dans ma vie. »

Une phrase qui résume le malaise exprimé par l’attaquant français. Il ne conteste pas le droit à la caricature et ne présente pas tous ces détournements comme problématiques. Il estime en revanche que certaines références sont utilisées avec trop peu de recul sur leur signification historique.

« Un certain manque de conscience politique et humaine »

Kylian Mbappé conclut ainsi en expliquant pourquoi son sentiment reste partagé face à ces publications: « C’est donc un mélange de plusieurs choses. D’un côté, je sais que c’est fait avec légèreté et que ça ne va pas aussi loin. Mais parfois, ça montre aussi un certain manque de conscience politique et humaine chez les gens. »

Le capitaine des Bleus ne condamne donc pas l’ensemble des mèmes dont il fait l’objet. Il reconnaît explicitement que certains le font rire et qu’ils sont publiés sans mauvaise intention. Mais il demande implicitement de faire la différence entre une caricature sportive et l’utilisation de figures historiques auxquelles sont associés des assassinats, des persécutions et des millions de victimes.

Une image de « dictateur » devenue un mème récurrent

Cette caricature s’appuie depuis plusieurs années sur l’idée selon laquelle Mbappé exercerait une influence considérable sur ses clubs, ses entraîneurs ou ses coéquipiers. Ses gestes sur le terrain, ses discussions avec les arbitres ou ses consignes adressées aux autres joueurs sont ainsi régulièrement détournés sur les réseaux sociaux.

Le contraste est d’autant plus visible que le Français reste l’un des joueurs les plus exposés de la planète. Capitaine des Bleus, attaquant du Real Madrid et candidat au Ballon d’Or 2026, dont la cérémonie aura lieu le 26 octobre à Londres, Mbappé voit chacune de ses attitudes commentée, détournée et transformée en contenu viral.

Cette fois, il a choisi de répondre directement à ces représentations. Sans dramatiser les plaisanteries qu’il considère comme inoffensives, mais en rappelant que derrière certaines images utilisées pour rire se trouvent aussi des personnages et des régimes qui ont provoqué de véritables tragédies humaines.