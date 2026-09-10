— FIFA : la FFF lâche Gianni Infantino, Philippe Diallo annonce que «la confiance a été rompue»

La Fédération française de football a officiellement retiré, ce jeudi, son soutien à Gianni Infantino pour sa candidature à un nouveau mandat à la présidence de la FIFA. La décision a été actée lors du comité exécutif de la FFF, après plusieurs semaines de tensions entre le football français et le patron de l’instance mondiale. Philippe Diallo avait déjà annoncé fin août qu’il souhaitait que la Fédération prenne officiellement position.

Cette rupture fait notamment suite à la crise déclenchée cet été par le projet de Gianni Infantino visant à ouvrir une partie des activités commerciales de la Coupe du monde à des investisseurs privés⁠. Face à la fronde internationale, la FIFA avait finalement abandonné le projet seulement quelques jours après sa présentation.

Philippe Diallo acte la rupture : « La confiance a été rompue »

Le président de la FFF a directement justifié la décision prise par le comité exécutif. Philippe Diallo estime que les choix récents de Gianni Infantino ont profondément détérioré les relations avec une partie des fédérations nationales.

« Ses initiatives ont nui gravement à l’image et à l’unité du football. Par conséquent, nous considérons que la confiance a été rompue », a déclaré le président de la Fédération française.

Avant même cette décision, Philippe Diallo dénonçait déjà la méthode utilisée par la FIFA pour prendre certaines décisions. Fin août, il déclarait : « Nous ne pouvons plus apprendre les principales décisions qui concernent le football à travers la presse. Nous ne pouvons plus subir des décisions sans être consultés, associés. »

Le projet de vente de parts de la Coupe du monde a mis le feu aux poudres

La crise a éclaté fin juillet lorsque la FIFA a présenté FIFA Forward Enterprise, une société qui devait regrouper une partie de ses principales activités commerciales. Jusqu’à 20% de son capital auraient pu être ouverts à des investisseurs privés, pour une opération susceptible de rapporter plusieurs milliards de dollars.

L’idée a provoqué une opposition immédiate du football européen. L’UEFA avait publiquement lâché Gianni Infantino et dénoncé la manière dont le projet avait été préparé⁠. Les 55 fédérations européennes avaient rejeté le projet, tandis que d’autres confédérations avaient également exprimé leur opposition.

Gianni Infantino avait finalement annoncé l’abandon du dispositif. Quelques jours plus tard, la FIFA avait présenté ses excuses aux 211 fédérations membres tout en maintenant son soutien à son président⁠. La direction avait reconnu la nécessité d’améliorer ses processus internes après cet épisode.

La France rejoint les fédérations qui refusent désormais Infantino

La FFF rejoint plusieurs fédérations qui ont déjà annoncé qu’elles ne soutiendraient pas Gianni Infantino lors de la prochaine élection. La Suède, l’Écosse, l’Italie et la Belgique ont notamment retiré leur soutien. Sandor Csanyi, président de la Fédération hongroise et vice-président du Conseil de la FIFA, a lui aussi pris ses distances avec le dirigeant.

Cette opposition est également portée par l’UEFA. Plusieurs responsables européens ont même travaillé sur l’hypothèse d’une motion de censure contre Gianni Infantino⁠, alors que les critiques se concentrent sur la gouvernance de la FIFA et le manque de concertation reproché à son président.

Infantino reste candidat à sa réélection en mars 2027

Gianni Infantino n’a toutefois pas renoncé. Président de la FIFA depuis 2016, il a officiellement annoncé en mai qu’il serait candidat à sa succession en 2027. À ce jour, il demeure le seul candidat déclaré.

L’élection doit avoir lieu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. La France ne votera donc pas pour Gianni Infantino dans la configuration actuelle. Avec la décision prise ce jeudi par la FFF et cette déclaration sans ambiguïté de Philippe Diallo, la rupture entre le football français et le président de la FIFA est désormais officielle.