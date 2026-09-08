Ligue des champions: Lille renversé par le Betis et plombé par l’expulsion d’Ethan Mbappé, le Real domine l’Inter

Lille s'incline 3-2 face au Betis après avoir mené 2-1 à la mi-temps, sanctionné par l'expulsion d'Ethan Mbappé. Pendant ce temps, Kylian Mbappé brille en inscrivant un but lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre l'Inter Milan, marquant le début de la phase de groupes.

La Ligue des champions a repris ce mardi 8 septembre⁠ avec une première soirée riche en buts. Seul club français engagé ce mardi, Lille a connu une entrée en matière particulièrement frustrante. Devant 2-1 à la pause, le LOSC s’est complètement écroulé au retour des vestiaires et s’est incliné 3-2 face au Betis Séville. Ethan Mbappé, passeur décisif sur l’ouverture du score, a été expulsé à la 56e minute.

À Madrid, son frère Kylian Mbappé a en revanche parfaitement lancé sa campagne européenne. L’attaquant français a ouvert le score lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre l’Inter Milan. Federico Valverde a inscrit le deuxième but madrilène avant que Carlos Augusto ne réduise l’écart en seconde période.

Lille mène 2-1 à la pause et semble avoir le match en main

Le LOSC avait pourtant parfaitement commencé sa soirée au stade Pierre-Mauroy. Dès la 12e minute, Ethan Mbappé a débordé avant de servir Ayase Ueda, qui a ouvert le score. Une action qui récompensait l’excellent début de match lillois.

Le Betis a égalisé à la 33e minute par Marc Bartra, de la tête. Lille n’a pas douté longtemps. Trois minutes plus tard, Alexsandro a redonné l’avantage aux Nordistes, lui aussi de la tête, sur un corner de Gaëtan Perrin. Avec deux tirs cadrés et deux buts, Lille a regagné les vestiaires avec un avantage de 2-1.

Cinq minutes catastrophiques et Lille perd tout

Le scénario a totalement basculé après la pause. Marc Bartra a d’abord signé un doublé à la 49e minute pour remettre le Betis à hauteur. Quatre minutes plus tard, Troy Parrott a donné l’avantage aux Espagnols : 3-2.

Et les ennuis ne se sont pas arrêtés là. À la 56e minute, Ethan Mbappé a été expulsé après intervention de la VAR. L’arbitre avait initialement sorti un carton jaune avant de revoir les images et de transformer sa décision en carton rouge.

Réduit à dix alors qu’il venait d’encaisser deux buts en quelques minutes, Lille n’est jamais parvenu à revenir. Le LOSC commence donc sa campagne européenne par une défaite 3-2 à domicile, particulièrement amère compte tenu de son avantage à la mi-temps.

Kylian Mbappé frappe dès la 14e minute contre l’Inter

Pendant qu’Ethan Mbappé vivait une soirée compliquée à Lille, Kylian Mbappé⁠ a rapidement trouvé le chemin des filets au Santiago-Bernabéu.

L’Inter avait pourtant bien commencé et s’était procuré plusieurs situations dangereuses. Mais une perte de balle de Yann Bisseck sous la pression madrilène a offert au Real une occasion immédiate. Brahim Diaz a servi Mbappé, qui a trompé Josep Martinez à la 14e minute.

Le Français inscrit ainsi son 71e but en Ligue des champions et rejoint Raúl à la cinquième place du classement historique des buteurs de la compétition.

Valverde profite d’une énorme erreur, l’Inter revient trop tard

Le Real Madrid n’a eu besoin que de neuf minutes supplémentaires pour faire le break. À la 23e minute, Josep Martinez a voulu contrôler le ballon devant Federico Valverde après une passe en retrait de Benjamin Pavard. Le gardien de l’Inter a manqué son geste et Valverde en a immédiatement profité pour inscrire le 2-0.

L’Inter n’a pourtant jamais complètement abandonné. Carlos Augusto a finalement réduit le score à la 77e minute après un ballon remis par Lautaro Martinez. Les Italiens ont poussé jusqu’au bout, sans parvenir à égaliser. Le Real s’impose 2-1 et prend immédiatement trois points dans cette nouvelle phase de ligue.

Aston Villa gagne à Bruges, Manchester City s’impose à Porto

Dans les autres rencontres de la soirée, Aston Villa s’est imposé 3-2 sur la pelouse du Club Bruges. John McGinn, Emiliano Buendia et Nicolas Jackson ont marqué pour les Anglais, qui menaient déjà 3-1 à la pause avant de résister au retour des Belges.

Manchester City a également réussi son entrée en matière en allant battre Porto 1-0 grâce à Erling Haaland. Une première journée qui démarre donc mal pour Lille, tandis que le Real Madrid et Manchester City, deux candidats au titre, prennent immédiatement les trois points.