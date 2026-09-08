Ligue des champions : c’est reparti ce soir. Lille entre en scène, le Real affronte l'Inter

La Ligue des champions débute avec une première journée riche en affrontements. Lille affronte le Betis Séville à domicile, tandis que le Real Madrid reçoit l'Inter Milan dans un match très attendu. D'autres équipes, comme Manchester City et le Borussia Dortmund, sont également en lice pour démarrer cette nouvelle édition.

La Ligue des champions reprend ses droits ce mardi. Six matches ouvrent la première journée de la phase de ligue 2026-2027, avec une soirée déjà bien garnie : Lille reçoit le Betis Séville, Manchester City se déplace à Porto et le Real Madrid accueille l’Inter Milan dans la principale affiche du jour.

Trois clubs français sont engagés cette saison, le PSG, Lens et Lille. Le tirage au sort de la Ligue des champions leur a réservé un programme particulièrement relevé. Ce mardi, c’est le LOSC qui ouvre le bal côté français.

Lille attaque à domicile contre le Betis

Les Lillois n’auront pas longtemps à attendre avant d’entrer dans le vif du sujet. À 21h, le LOSC reçoit le Betis Séville au stade Pierre-Mauroy pour lancer sa campagne européenne.Lille avait décroché sa qualification pour la Ligue des champions au terme d’une dernière journée de Ligue 1 particulièrement mouvementée. Avant les gros rendez-vous qui suivront dans cette phase de ligue, le Betis constitue déjà un premier test sérieux pour les hommes de Bruno Genesio.

Real Madrid-Inter, le premier choc

La plus grosse affiche de la soirée se jouera au Santiago-Bernabéu. À 21h, le Real Madrid reçoit l’Inter Milan. Kylian Mbappé et ses partenaires commencent donc leur campagne européenne par un adversaire habitué aux grands rendez-vous continentaux. Pas de tour de chauffe pour les Madrilènes : cette confrontation entre deux poids lourds européens sera l’un des matches les plus attendus de cette première journée.

Manchester City débute à Porto

Dans le même temps, Manchester City se rendra au stade du Dragon pour affronter le FC Porto. Le déplacement s’annonce sérieux pour les Anglais, qui savent que chaque point compte directement dans le classement général de cette nouvelle phase de ligue. Le Borussia Dortmund sera lui aussi en action à 21h. Les Allemands recevront Villarreal dans une autre affiche entre habitués des compétitions européennes.

Deux rencontres dès 18h45

La Ligue des champions commencera dès 18h45 avec deux matches. L’AEK Athènes recevra le LASK Linz, tandis que le Club Bruges accueillera Aston Villa. Deux rencontres qui donneront officiellement le coup d’envoi de cette édition 2026-2027 avant les quatre affiches programmées à 21h.

Le programme complet de ce mardi 8 septembre :

18h45 : AEK Athènes – LASK Linz

18h45 : Club Bruges – Aston Villa

21h : Borussia Dortmund – Villarreal

21h : FC Porto – Manchester City

21h : Lille – Betis Séville

21h : Real Madrid – Inter Milan