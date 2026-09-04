— Mattéo Guendouzi sanctionné après son doigt d’honneur à Lyon: 4 matches de suspension et 50.000€ d’amende

La sanction est tombée pour Mattéo Guendouzi. Après son doigt d’honneur adressé aux supporters lyonnais et les provocations qui ont accompagné le bouillant barrage retour de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe, le milieu de terrain français a été sanctionné de quatre matches de suspension et 50 000€ d’amende. Deux des quatre rencontres sont toutefois assorties d’un sursis d’un an.

Cette décision est prise un peu plus d’une semaine après l’élimination de l’Olympique Lyonnais face à Fenerbahçe⁠, au terme d’un barrage retour particulièrement tendu au Groupama Stadium.

Quatre matches de suspension, dont deux avec sursis

La sanction prononcée contre Mattéo Guendouzi n’est pas si lourde : 50 000€ d’amende et quatre matches de suspension dans les compétitions européennes de clubs auxquelles il aurait normalement été éligible. Mais deux de ces quatre matches sont néanmoins assortis d’une période probatoire d’un an. Concrètement, Guendouzi doit donc purger immédiatement deux matches de suspension, tandis que les deux autres resteront en sursis pendant un an. Le Français est sanctionné pour avoir « insulté des personnes présentes lors du match, provoqué les spectateurs et enfreint les règles fondamentales de bonne conduite ».

Un doigt d’honneur dès l’échauffement

La soirée avait commencé dans une ambiance électrique avant même le coup d’envoi. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi avait été copieusement sifflé par une partie du public lyonnais lors de son échauffement. Le milieu de terrain avait répondu en adressant plusieurs doigts d’honneur aux tribunes du Groupama Stadium. La tension était ensuite restée très forte pendant la rencontre avant d’exploser après le coup de sifflet final. Sur le terrain, Fenerbahçe avait éliminé l’OL de la Ligue des champions⁠ et obtenu son billet pour la phase de ligue de la compétition.

« Allez l’OM ! », signe Jul et échauffourée après le match

Après la qualification de Fenerbahçe, Guendouzi avait poursuivi ses provocations. Face aux supporters lyonnais, l’ancien Marseillais avait notamment effectué le signe popularisé par Jul avant de lancer « Allez l’OM ! » devant une caméra. La situation avait ensuite dégénéré sur la pelouse puis dans le tunnel menant aux vestiaires, avec une échauffourée impliquant plusieurs joueurs et membres des staffs.

Guendouzi avait expliqué son attitude après la rencontre en affirmant avoir subi des insultes pendant toute la soirée : « Ils ont insulté ma mère, ma famille, mes enfants. » Il avait également défendu ses célébrations en estimant que les provocations pouvaient fonctionner « dans les deux sens ». Ces explications n’ont pas empêché l’ouverture d’une procédure disciplinaire, puis la sanction prononcée ce vendredi 4 septembre.

Mason Greenwood également sanctionné

Mattéo Guendouzi n’est pas le seul joueur de Fenerbahçe sanctionné. Mason Greenwood, lui aussi ancien joueur de l’OM et impliqué dans les provocations après la qualification, écope d’une amende de 30 000€ et d’un match de suspension.

Contrairement à Guendouzi, la totalité de la suspension de Greenwood est assortie d’une période probatoire d’un an. Il n’a donc pas de match à purger immédiatement.

Le club turc a lui aussi été sanctionné à la suite des incidents : 95 000€ d’amendes cumulées, notamment pour l’utilisation d’engins pyrotechniques, des troubles dans le public et des manquements aux règles de conduite.

L’entraîneur des gardiens de l’OL suspendu cinq matches

Les sanctions ne frappent pas uniquement Fenerbahçe. Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais, écope de cinq matches de suspension, dont deux avec sursis pendant un an. Il est sanctionné pour « coups et blessures graves » après les incidents ayant suivi la rencontre. Il doit donc purger immédiatement trois matches.

L’OL a également reçu plusieurs amendes, pour un montant cumulé de 108 500€, notamment pour des jets d’objets, l’utilisation d’engins pyrotechniques et des troubles dans le public.