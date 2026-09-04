La toute première photographie de l’histoire revient s’exposer en France en 2027

À partir d'avril 2027, la première photographie de l'histoire, Point de vue du Gras de Nicéphore Niépce, sera exposée au musée Niépce de Chalon-sur-Saône. Après près de soixante ans aux États-Unis, cette œuvre emblématique fera partie des célébrations du bicentenaire de la photographie, avec plus de 1 000 événements en France.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, Point de vue du Gras, la plus ancienne photographie connue au monde réalisée par le Français Nicéphore Niépce, sera exposée pour la première fois en France à partir d’avril 2027 au musée Niépce de Chalon-sur-Saône, après près de soixante ans passés aux États-Unis.

Une vue depuis une fenêtre bourguignonne fixée en trois jours de pose

Réalisée durant l’été 1827 depuis une fenêtre de la propriété familiale du domaine du Gras, à Saint-Loup-de-Varennes en Bourgogne, cette plaque d’étain témoigne de l’invention de la première image reproduite de l’histoire. Conservée depuis 1963 par le Harry Ransom Center, institution rattachée à l’université du Texas à Austin, l’œuvre sera exceptionnellement prêtée à la France pour cette célébration exceptionnelle.

L’œuvre sera présentée du 26 avril à fin juin 2027 dans le cadre de l’exposition L’empreinte d’Hélios. 1826-1827, Niépce invente la photographie, organisée au musée consacré au père de la photographie, dans la ville de Chalon-sur-Saône où l’inventeur avait mené ses recherches.

Plus de mille événements pour marquer le bicentenaire

Ce prêt exceptionnel fait partie d’une programmation nationale d’ampleur inédite, comptant plus de 1 000 événements organisés à travers toute la France pour célébrer les deux cents ans de l’invention de la photographie. Selon le ministère de la Culture, cette plaque demeure la plus ancienne photographie encore existante réalisée à l’aide d’une chambre noire, un statut qui lui vaut une reconnaissance patrimoniale exceptionnelle bien au-delà des frontières françaises.

Ce retour temporaire en France constitue un événement rare pour les amateurs de photographie, l’œuvre n’ayant quitté les États-Unis qu’à de très rares occasions depuis son acquisition par l’université du Texas il y a plus d’un demi-siècle.