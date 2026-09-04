«Mimie Mathy a le syndrome de la queue de cheval, c’est peut-être pour ça qu’elle se sent proche de Patrick Bruel» : Alex Vizorek se lâche sur RTL

Alex Vizorek s’en prend à Mimie Mathy sur RTL, la rebaptisant « Mimie MeToo » en raison de son soutien à Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles. L’humoriste émet des plaisanteries acerbes sur sa maladie, le syndrome de la queue de cheval, tout en raillant le choix de la comédienne de défendre son ami en pleine controverse.

Alex Vizorek n’a pas épargné Mimie Mathy sur RTL. Alors que l’humoriste évoquait Patrick Bruel et les soutiens reçus par le chanteur, il s’est attardé sur les déclarations de la comédienne, qui avait estimé que son ami avait été « plus harcelé que harceleur ». Avec une série de formules particulièrement mordantes, il a notamment rebaptisé l’actrice « Mimie MeToo » avant de conclure par une vanne sur son état de santé : « Mimie Mathy a le syndrome de la queue de cheval. C’est peut-être pour ça qu’elle se sent proche de Patrick Bruel. »

«C’est peut-être pour ça qu’elle se sent proche de Patrick Bruel»

La formule est arrivée après plusieurs plaisanteries consacrées à Patrick Bruel et Mimie Mathy. Alex Vizorek a rappelé que la comédienne souffrait du syndrome de la queue-de-cheval, une pathologie neurologique grave dont elle a elle-même parlé publiquement et qui l’oblige aujourd’hui à se déplacer en fauteuil roulant. Puis l’humoriste a fait le rapprochement avec Patrick Bruel : « Mimie Mathy a le syndrome de la queue de cheval. C’est peut-être pour ça qu’elle se sent proche de Patrick Bruel. »

Une plaisanterie à double sens, volontairement provocatrice, qui faisait directement écho aux accusations visant le chanteur et à la défense publique formulée par Mimie Mathy.

Mimie Mathy avait défendu Patrick Bruel

Quelques jours auparavant, Mimie Mathy avait en effet pris position en faveur de son ami. Alors que Patrick Bruel a annulé sa tournée d’automne⁠, la comédienne avait insisté sur la présomption d’innocence et considéré que le chanteur avait été « plus harcelé que harceleur ».

Patrick Bruel conteste les accusations formulées contre lui et bénéficie de la présomption d’innocence. Le chanteur se trouve néanmoins depuis plusieurs mois au centre de plusieurs affaires et accusations de violences sexuelles⁠. C’est précisément cette défense de Mimie Mathy qu’Alex Vizorek a choisie comme matière première pour sa chronique.

«Mimie MeToo… pardon, Mimie Mathy»

L’humoriste a d’abord repris la déclaration de la comédienne avant de décocher une première formule : « Un avis qui n’engage évidemment que Mimie MeToo. Pardon ! Mimie Mathy. »Il a ensuite poursuivi sur les prises de position de la comédienne, en faisant référence à Adèle Haenel : « À mon avis, Mimie Mathy ne va pas tourner avec Adèle Haenel. » Une manière de souligner, par l’humour, le fossé entre la position exprimée par Mimie Mathy et celle de personnalités devenues emblématiques de la dénonciation des violences sexuelles dans le cinéma et le spectacle.

Patrick Bruel et sa tournée « Alors regarde » également ciblés

Mimie Mathy n’était toutefois pas la seule cible d’Alex Vizorek. L’humoriste s’est également attaqué directement à Patrick Bruel, qui a renoncé aux concerts prévus cet automne pour célébrer les 35 ans de son album Alors regarde. Vizorek a immédiatement détourné le titre : « La tournée s’appelait “Alors regarde”, elle s’appellera désormais “Alors regarde pas”. »

Le chanteur avait annoncé sa décision après plusieurs semaines de polémique et de mobilisation autour de ses concerts. Plusieurs villes avaient notamment mis la pression autour de la venue de Patrick Bruel⁠.

« C’est pas l’idée qu’il se fait du massage »

Alex Vizorek a également joué sur les manifestations et mobilisations annoncées autour des concerts : « Le chanteur est sans doute inquiet à l’idée que des féministes finissent par se masser devant ses salles de concert. » Avant de laisser tomber la chute : « Forcément, c’est pas l’idée qu’il se fait du massage. »

Entre « Mimie MeToo », « Alors regarde pas », la plaisanterie sur le « massage » et surtout celle sur le « syndrome de la queue de cheval », Alex Vizorek a ainsi consacré une chronique particulièrement corrosive à Patrick Bruel et au soutien public que lui apporte Mimie Mathy.